Η νύχτα στη Μασσαλία ήταν μεγάλη για τους παίκτες της Τότεναμ, οι οποίοι ξύπνησαν τα ξημερώματα από τον θόρυβο των βεγγαλικών που άναψαν οι οπαδοί της Μαρσέιγ λίγες ώρες πριν από το καθοριστικό ματς του Champions League.

Τη νύχτα... μέρα έκαναν οι οπαδοί της Μαρσέιγ τις πρώτες πρωινές ώρες πριν από τον «τελικό» πρόκρισης στους «16» του Champions League κόντρα στην Τότεναμ. Μόνο που δεν περιορίστηκαν σε μια εορταστική ατμόσφαιρα ενόψει του αγώνα, αλλά φρόντισαν να χαλάσουν τον ύπνο των αντιπάλων τους, ανάβοντας βεγγαλικά έξω από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή των Σπερς!

Όπως αναφέρει ο «Guardian», τα πυροτεχνήματα των Μαρσεγιέζων «έσκασαν» σε... δόσεις, η πρώτη στη 01:30 και η δεύτερη στις 04:30 τοπική ώρα και ο στόχος τους επετεύχθη, αφού οι παίκτες των Λονδρέζων ξύπνησαν βίαια από τον ύπνο τους. Μάλιστα, περαστικοί από κοντινή γέφυρα κατέγραψαν σε βίντεο την εντυπωσιακή... διατάραξη κοινής ησυχίας.

Marseille fans letting off fireworks at 3am this morning outside the Tottenham players’ hotel 👀🎇



