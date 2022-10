Κύμα στήριξης δέχθηκε ο Καράσκο μετά το χαμένο πέναλτι κόντρα στη Λεβερκούζεν που στοίχισε τη συνέχεια της Ατλέτικο στο Champions League, με φίλους της ομάδας να του ζητούν αυτόγραφα και φωτογραφίες.

Μια από τις πιο απογοητευτικές βραδιές της σύγχρονης ιστορίας της βίωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης (26/10), όταν η θεά της τύχης αποφάσισε να της γυρίσει εκκωφαντικά την πλάτη.

Το φινάλε άλλωστε του αγώνα κόντρα στη Λεβερκούζεν εξελίχθηκε με τον χειρότερο τρόπο για τους Μαδριλένους, οι οποίοι έκαναν ηχηρή πτώση από τον παράδεισο στην κόλαση και βρέθηκαν εκτός συνέχειας από το Champions League.

Κεντρικό πρόσωπο σε όλη αυτή την ιστορία ο Γιανίκ Καράσκο, ο οποίος στην τελευταία φάση του αγώνα είχε την ευκαιρία να λυτρώσει την Ατλέτικο από την άσπρη βούλα και να την κρατήσει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης, όμως η μοίρα γράφτηκε διαφορετικά.

Ο Βέλγος νικήθηκε σε πρώτο χρόνο από τον Χραντέτσκι, ενώ σαν μην έφτανε αυτό στην επαναφορά έδιωξε άθελά του τη μπάλα τη στιγμή που εκείνη είχε πάρει πορεία προς τα δίχτυα, σφραγίζοντας έτσι το τελικό 2-2 που έφερε τον αποκλεισμό των Ροχιμπλάνκος.

Πολλοί θα περίμεναν πως οι φίλοι της ομάδας θα τον... σταύρωναν θεωρώντας τον υπαίτιο για τον αποκλεισμό, όμως μερίδα των φίλων της Ατλέτικο αποφάσισε να κάνει τη διαφορά!

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης αρκετοί οπαδοί έδωσαν το σωστό παράδειγμα και συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο για να συμπαρασταθούν στον Καράσκο, ο οποίος ανταπέδωσε τη χειρονομία με αυτόγραφα και φωτογραφίες.

After the game against Bayer Leverkusen, a lot of Atleti fans waited for Yannick Carrasco to show their support. He stopped his car and took photos with many of them. 🇧🇪🔴⚪️ pic.twitter.com/xNDrbyenC1