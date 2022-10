Ιστορικό χαμηλό για τη La Liga, η Ρεάλ είναι η μόνη ομάδα που συνεχίζει στο Champions League

Η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε μια ευκαιρία να σωθεί και να σώσει μαζί την «παρτίδα» για τη La Liga που βλέπει τις ομάδες του πρωταθλήματός της να «πέφτουν απ' τα αστέρια»...

Το τελευταίο σφύριγμα είχε ακουστεί στο «Metropolitano», με την Ατλέτικο και την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο 2-2, αποτέλεσμα που καταδίκαζε τους γηπεδούχους σε αποκλεισμό από το φετινό Champions League. Όμως, ο διαιτητής Κλέμεντ Τέρπιν έβαλε αμέσως το δάχτυλό του στο αυτί του, αφού έλαβε μια ειδοποίηση από το VAR για πιθανό χέρι από παίκτη της Λεβερκούζεν, στο κόρνερ του 96ου λεπτού.

Αφού τελικά επιβεβαιώθηκε αυτή η απόφαση, ο Γιανίκ Καράσκο τοποθέτησε τη μπάλα στο σημείο του πέναλτι - γνωρίζοντας ότι αν σκόραρε, η Ατλέτικο θα κέρδιζε και θα κρατούσε ζωντανές τις ελπίδες της στο Champions League. Η βραδιά εξελίχθηκε σε τραγωδία και κωμωδία την ίδια στιγμή.

Ο τερματοφύλακας της Λεβερκούζεν, Λούκας Χραντέκι απέκρουσε το πέναλτι του Βέλγου που χτύπησε άσχημα και ο μέσος Σαούλ Νίγκεθ στο ριμπάουντ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Ρεϊνίλντο έπιασε ένα σουτ προς το τέρμα, αλλά ο Καράσκο απέκρουσε κατά λάθος πάνω στην γραμμή. Η Ατλέτικο ήταν εκτός της διοργάνωσης των αστεριών...

Εν τω μεταξύ, στην Καταλονία, η Μπαρτσελόνα είχε ήδη αποκλειστεί στη φάση των ομίλων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχοντας υποστεί βαριά ήττα από την Μπάγερν Μονάχου με 3-0. Η μοίρα τους είχε σφραγιστεί από τη νίκη της Ίντερ με 4-0 επί των αουτσάιντερ του ομίλου Βικτόρια Πλζεν νωρίς στα παιχνίδια της Τετάρτης, και δεν υπήρξε ούτε κερδισμένο γόητρο για την ομάδα του Τσάβι.

Επιπλέον, η Σεβίλλη μπορεί -όπως και οι «ροχιμπλάνκος»- να στοχεύει πια μόνο στο Europa League, με αποτέλεσμα η μόνη ισπανική ομάδα που συνεχίζει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση να είναι η κάτοχος του τροπαίου Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως έχουν διαμορφωθεί ως τώρα οι βαθμολογίες στους ομίλους η Αγγλία θα έχει τέσσερις ομάδες στους 16 και η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία τρεις. Η Ισπανία πρόκειται να ενωθεί με το Βέλγιο και τη Γαλλία με μόνο έναν εκπρόσωπο. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμός ομάδων της Ισπανίας σε αυτό το στάδιο εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες και η πρώτη φορά που τρεις ισπανικές ομάδες αποκλείονται στους ομίλους της διοργάνωσης.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι η La Liga είχε συνηθίσει να κυριαρχεί καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε τέσσερα από τα πέντε Champions League από το 2013-14 έως το 2017-18 και η Μπαρτσελόνα κέρδισε άλλα τέσσερα τρόπαια μεταξύ 2005-06 και 2014-15.

Μεταξύ 2006 και 2018, οι ομάδες της La Liga κέρδισαν το Champions League περισσότερες φορές από όλα τα άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μαζί.

Η Ατλέτικο έφτασε επίσης σε δύο τελικούς κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας κατά την οποία η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε μπορούσε να νικήσει οποιονδήποτε εκτός Ισπανίας, αλλά συνέχισε να υπολείπεται απέναντι των δύο «μεγάλων» του ισπανικού πρωταθλήματος. Ενώ αξιόλογες πορείες είχαν και οι Βαλένθια, Σεβίλλη, Βιγιαρεάλ.

❌ Barcelona

❌ Sevilla

❌ Atlético



Real Madrid are the only Spanish club moving on to the knockouts of the Champions League 😲 pic.twitter.com/7mlPDi4KWt