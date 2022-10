Η Ατλέτικο Μαδρίτης υπέστη έναν δραματικό αποκλεισμό στο Champions League, αλλά το πέταλο των οργανωμένων στο Metropolitano και ορισμένοι οπαδοί στο γήπεδο, παρέμειναν στις θέσεις τους χειροκροτώντας την προσπάθεια των παικτών του Σιμεόνε.

Σε ένα «τρελό» ματς που παρέμεινε για 90 και πλέον λεπτά ανοιχτό Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερ Λεβερκούζεν έμειναν ισόπαλες 2-2 στο Metropolitano και πλέον στοχεύουν στο Europa League. Oι «ασπιρίνες» προηγήθηκαν δύο φορές στο ματς, με τους «ροχιμπλάνκος» να ισοφαρίζουν, ενώ σε νεκρό χρόνο ήρθε το πιο δραματικό -ως τώρα- φινάλε της σεζόν.

Στην τελευταία φάση του ματς ουσιαστικά είχε αρχικά δοθεί κόρνερ. Τελικώς όμως ο διαιτητής του αγώνα, ο Γάλλος Τουρπέν, έδωσε μέσω του VAR πέναλτι για χέρι. Ο Καράσκο που ανέλαβε την εκτέλεση δεν ευστόχησε, στην επαναφορά ο Σαούλ Νίγκεθ είχε δοκάρι, ενώ μετά η μπάλα έπειτα από σουτ βρήκε πάνω στον Καράσκο που στεκόταν στη γραμμή του τέρματος και έφυγε άουτ.

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε την Ατλέτι εκτός Champions League από τη φάση των ομίλων, για δεύτερη φορά στη δεκαετή παρουσία του Ντιέγκο Σιμεόνε στον πάγκο της. Παρά την απογοητευτική της πορεία στη διοργάνωση, οι οργανωμένοι οπαδοί της και ορισμένοι ακόμα φίλαθλοι, παρέμειναν στις θέσεις τους χειροκροτώντας την προσπάθεια των παικτών που αποσβολωμένοι παρέμειναν στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον 10 λεπτά μετά το τέλος τους ματς κοιτάζοντας προς τις εξέδρες.

Δείτε το βίντεο:

🔴⚪🙌🏻 ¡La piel de gallina! Diez minutos después de acabar el partido, los jugadores del Atlético no se mueven del fondo, alucinados con la reacción de la grada que no para de cantar. Lo han dado todo y se lo reconocen. Muchos no se mueven de sus asientos.#Atleti #UCL pic.twitter.com/43mBT3SdVC