Η Γιουβέντους καταρρέει και ο Ανιέλι προσπαθεί να σώσει την παρτίδα. Οι σκέψεις αγνών οπαδών της ομάδας πάνε στον... Αντόνιο Κόντε.

Γιούβε, η αυτοκρατορία γκρεμίζεται και κανείς δεν μπορεί να βάλει φρένο στην καταστροφή. «Ντροπή μας...» ψέλλισε ο Αντρέα Ανιέλι έπειτα το σοκαριστικό αποτέλεσμα στη Χάιφα. Οι νεότερες γενιές - για τις οποίες ο Ανιέλι φοβάται πως θα χάσουν κάθε ενδιαφέρον για τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο - δεν υπήρχαν το 1958 όταν η αυστριακή Wiener Sport-Club (που δεν υπάρχει πια ως ομάδα) είχε... διαλύσει 7-0 τη Γιουβέντους και την έβγαλε εκτός Ευρώπης.

Τότε δεν υπήρχαν social media. Ούτε hashtags, ούτε τίποτε άλλο που να βάζουν στο στόχαστρο παίκτες, προπονητές ή και τον Αλέγκρι, όταν η Γιουβέντους χάνει. Όσο άσχημα και αν αισθάνεται κανείς ή γενικά οι οπαδοί της Γιουβέντους μετά το 2-0 από τη Μακάμπι Χάιφα αυτή δεν ήταν η χειρότερη Γιουβέντους. Η «Μεγάλη Κυρία» έχει αφήσει πίσω της χρονιές που δεν κατακτούσε τίτλο. Λίγο μετά την είσοδο της οικογένειας Ανιέλι στη διοίκησή της μπήκε σε... τροχιά τίτλων και επίσης δεν έχει πέσει στη Serie B. Από το 2011 έως και το 2019-2020 όπου μπήκε stop η Γιούβε είχε σερί κατάκτησης εννέα Πρωταθλημάτων.

Ο τότε επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Φάμπιο Παράτιτσι, είχε πει πως οπαδοί και τα ΜΜΕ θα εκτιμούσαν πραγματικά αυτό το επίτευγμα μόνο εάν είχαν περάσει 20 ή 30 χρόνια. Επιτεύγματα όπως την αήττητη σεζόν του 2011-12, τη σεζόν των 102 πόντων, τις νίκες σε κάθε εντός έδρας ματς το 2013-14, τους δύο τελικούς Champions League σε τέσσερις σεζόν (2014-15 και 2016-17) αλλά και τις σεζόν του Κριστιάνο Ρονάλντο (2018-21). Υπήρχαν στιγμές που ακόμα και ορισμένα επιτεύγματα αντιμετώπισαν ως αποτυχία. Ακόμα και η νίκη δεν αρκούσε.



«Χρονιά που πήγε σ@@@ά»

Στη σειρά της Amazon με το όνομα «Juventus: All Or Nothing / Γιουβέντους: Όλα ή Τίποτα» ο Ανιέλι μιλούσε για το πρόσφατο Scudetto ως μία «χρονιά που πήγε σ@@@ά». Αυτό αρκεί για να πάρουμε μία... γεύση το τι πιστεύει για τη φετινή σεζόν. Ο Ανιέλι δεν είναι σαν ορισμένους προέδρους ομάδων της Premier League. Δεν κρύβεται ποτέ όταν τα πράγματα γίνονται άσχημα.

Μετά από αποτυχίες σε φάση νοκ άουτ στο Champions League με Άγιαξ (προημιτελικοί 2018-19) και Λιόν (2019-20, φάση των '16') ο Ανιέλι είχε βρεθεί μπροστά στις κάμερες για να μιλήσει. Αυτή η Τρίτη δεν ήταν διαφορετική. Ωστόσο, είναι δύσκολο να φέρει κανείς στο μυαλό του εάν ο ισχυρός άνδρας της ομάδας είχε χρειαστεί ποτέ να μιλήσει τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν.

Εξάλλου είμαστε ακόμα στον Οκτώβριο. Δεν είναι ούτε Απρίλιος, ούτε Μάιος. «Ήταν μια δύσκολη νύχτα αλλά ας πούμε ότι είναι μια δύσκολη στιγμή. Χρειάζεται να μπει στη σωστή βάση και να αναλυθεί το τι έγινε», σχολίασε ο Ανιέλι.

Η ήττα από έναν σύλλογο που δεν είχε καταφέρει να συγκεντρώσει ούτε έναν βαθμό στο Champions League για περισσότερα από 20 χρόνια, δεν διέφερε από την ήττα από τη Μόντσα. Μία ήττα από έναν σύλλογο που δεν είχε νικήσει ποτέ σε αγώνα της Serie A στα 110 χρόνια ιστορίας του.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει σταθεί στο πλευρό του Αλέγκρι και πιο παλιά. Συνεχίζει να τον στηρίζει, με την ομάδα να είναι 8η στη Serie A και ήδη 10 βαθμούς μακριά από την κορυφή. Στον δε όμιλό της στο Champions League είναι 5 βαθμούς πίσω από την κορυφή και σε κίνδυνο έχει μπει ακόμα και το Εuropa League.

«Νιώθω ντροπή», τόνιζε ο Ανιέλι. «Είμαι πολύ θυμωμένος. Όμως γνωρίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Κερδίζεις με 11 και χάνεις με 11. Μια κατάσταση όπως αυτή δεν εξαρτάται από έναν. Έχει να κάνει με τη συλλογικότητα και την ομαδικότητα και θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ξανά σαν ένας», ανέφερε ακόμα.

Στα… 36 εκατομμύρια η αποζημίωση!

Αποκαλύφθηκε πως ο μόνος λόγος που η Γιουβέντους δεν απέλυσε τον Αλέγκρι είναι τα 36 εκατομμύρια ευρώ που θα κόστιζε σε μία ομάδα που έχει χάσει μισό δισεκατομμύριο τα τελευταία δύο χρόνια που πλήττεται (και αυτή) από την πανδημία. «Μπορώ να διακόψω;» είπε ο Ανιέλι. «Επειδή έχουμε αρχίσει να ξεφεύγουμε. Βγαίνουμε από το θέμα μας», ανέφερε.

Στο στούντιο του Sky Italia όμως ακούστηκαν και άλλες απόψεις όπως από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ανιέλι, Μαουρίτσιο Αριβαμπένε, που είχε βρεθεί στο σημείο να τα... ακούει από οπαδό που απαιτούσε αλλαγή προπονητή.

«Εγώ μιλάω για την ομάδα και όχι για τις ευθύνες ενός ανθρώπου», είχε πει ο Ανιέλι. «Δεν μπορεί να φταίει ο προπονητής αν δεν καταφέρνουμε να κάνουμε σωστά ένα τάκλιν», είπε ακόμα. Ο Ανιέλι από μέρους του δεν έχει απολύσει ποτέ προπονητή μεσούσης της σεζόν.

Αντιστάθηκε στον... πειρασμό στην πρώτη του σεζόν το 2010-11, όταν φαινόταν πως ο Λουίτζι Ντελνέρι, δεν τα πήγαινε καθόλου καλά και δεν είχε προοπτική να ανέβει από την 7η θέση. Επέμεινε στον Σάρι στη σεζόν της πανδημίας το 2019-2020 και στον Πίρλο μετά. «Η Γιουβέντους πάντα αναθεωρεί τα πράγματα στο τέλος της χρονιάς», επέμεινε ο Ανιέλι. «Δυσκολεύομαι να σκεφτώ να κάνω μια αλλαγή κατά τη διάρκεια της σεζόν», εξήγησε. Το βασικό πρόβλημα για τον Ανιέλι δεν είναι ο Αλέγκρι. Είναι η ψυχολογία της ομάδας και το ότι δεν έχει βρει ακόμα τη σωστή αγωνιστική της ταυτότητα.

Η Γιουβέντους μετά την επιστροφή της στη βάση της θα μείνει στο προπονητικό και οι παίκτες θα κοιμηθούν στο ξενοδοχείο που μένει η ομάδα μέχρι το ντέρμπι με την Τορίνο εκτός έδρας. Υπάρχουν και σεζόν όπως το 2015-16, όταν η Γιουβέντους έχασε από τη Σασουόλο στα τέλη Οκτωβρίου και βρέθηκε 12η.

Ο Ανιέλι δεν άκουσε τις... φωνές για να διώξει τότε τον Αλέγκρι και μετά δικαιώθηκε. Η Γιουβέντους θριάμβευσε στο ντέρμπι του Τορίνο που ακολούθησε τρεις ημέρες αργότερα, όταν ο Χουάν Κουαδράδο σημείωσε ένα ιδιαίτερο γκολ στο 93ο λεπτό. Έτσι ξεκίνησε ένα σερί 15 νικών που τελείωσε με τη διατήρηση του τίτλου για τη Γιουβέντους.

Είναι ένα μοτίβο πάνω στο οποίο έχει 'πατήσει' η ομάδα σε δύσκολες στιγμές. Και με τον Πίρλο δεν πέρασε εύκολα. Το 2018 ο Μαρότα ως Διευθύνων Σύμβουλος άνοιξε την... πόρτα της Γιουβέντους στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τότε η λατρεία του ενός και συγκεκριμένα η λατρεία στο πρόσωπο του Πορτογάλου σταρ υπερίσχυσε έναντι οποιουδήποτε άλλου στοιχείου μέσα στην ομάδα. Η πανδημία άρχισε να εξαφανίζει τα πιθανά και σοβαρά κέρδη.

Άφησε μόνο αυξανόμενο κόστος σε ένα ήδη μη βιώσιμο διαμορφωμένο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό τοπίο. Ο Ανιέλι είναι ένας άνθρωπος που έχει αποκαταστήσει αρκετές φορές το κύρος της Γιουβέντους, ωστόσο την τελευταία διετία αποφάσεις με τους οπαδούς, αλλά και τη διαχείριση των οικονομικών έχουν φέρει γκρίνια και προβληματισμό.

Θα έρθει ξανά ο Κόντε;



Υπό ένα συγκεκριμένο πρίσμα η ήττα από τη Χάιφα θύμισε την ήττα με το ίδιο σκορ από τη Λέτσε το 2011. «Oι παίκτες μας δεν χρειάζονταν καν ντους», είχε σχολιάσει τότε ο Ανιέλι θέλοντας να πει ότι δεν κουράστηκαν και δεν τίμησαν τη φανέλα. Στο τέλος εκείνης της σεζόν, απέλυσε τον Ντελ Νέρι, προσέλαβε τον Κόντε και όλα άλλαξαν.

Υπάρχει και η αφοσίωση των παικτών που αμφισβητείται. Που θα είναι επικεντρωμένοι καθώς ακολουθεί το Μουντιάλ; Στη Γιουβέντους ή στις Εθνικές τους; Όλα αυτά οδηγούν τον Ανιέλι σε ένα αδιέξοδο. Μέχρι στιγμής πάντως οι περισσότεροι οπαδοί της Γιουβέντους πιστεύουν ότι ο χρόνος για να αλλάξει ο Αλέγκρι έχει περάσει προ πολλού. Πως έπρεπε ήδη να είχε αποχωρήσει.

Το μυαλό όλων πάει στον Αντόνιο Κόντε, σε έναν… τρελό Γιουβεντίνο, ο οποίος δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία του να επιστρέψει στη Γιουβέντους. Μήπως μόνο με τον 53χρονο μπορεί η ομάδα να κερδίσει ξανά τίτλο; Είναι αυτός που έδωσε ξανά κίνητρα σε Μπετανκούρ και Κουλουσέφσκι, την ώρα που τα αποδυτήρια της Γιούβε… βράζουν. Ο Κόντε ξέρει να κάνει... τούρμπο πνευματικά τους παίκτες του, προκειμένου αυτοί να αποδίδουν καλύτερα από ό,τι πραγματικά μπορούν.

Είναι αυτός που δε φοβάται τις προκλήσεις, μπορεί να δημιουργήσει ομάδα από το μηδέν, όταν ο Αλέγκρι είναι καλός μόνο στο να διαχειρίζεται ομάδα με μεγάλα αστέρια. Ενδεχόμενη έλευση του 53χρονου θα «έφτιαχνε» και τον κόσμο, ο οποίος παρακολουθεί αποσβολωμένος μια ομάδα χωρίς ταυτότητα, έναν ιστορικό σύλλογο που αρχίζει να… ξεχνά την ιστορία του. Μπορεί να επιστρέψει; Τον θέλει πίσω ο Ανιέλι; Ο γκρεμός πλησιάζει και o Aνιέλι πρέπει να σκεφτεί καθαρά έπειτα από αρκετά καιρό…

