Ο 7χρονος Ίλια έχασε τους γονείς του στον πόλεμο της Μαριούπολης, αλλά η Σαχτάρ μερίμνησε να βρει άμεσα οικογένεια και του έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τη Ρεάλ στο πλάι του Ντάριο Σρνα, συναντώντας από κοντά και το είδωλό του, Λούκα Μόντριτς.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η πολεμική επιχείρηση που εξακολουθεί να λαμβάνει χώρα οκτώ μήνες αργότερα έχουν στοιχίσει ως τώρα τη ζωή πάνω από 6.000 αμάχων, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Η ζωή, όμως, υποχρεωτικά συνεχίζεται και μέσα στις φρικαλεότητες του πολέμου, κρύβεται ζωντανή και η ελπίδα. Εν προκειμένω για ένα μικρό αγοράκι από τη Μαριούπολη, τον 7χρονο Ίλια, ο οποίος είδε μερικά από τα όνειρά του να γίνονται πραγματικότητα χάρη στη δράση της Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Ο Ίλια έμεινε ορφανός στη διάρκεια του πολέμου στο μέτωπο της Μαριούπολης και ο ουκρανικός σύλλογος κίνησε τις διαδικασίες για να του βρει ανάδοχη οικογένεια, όπερ και εγένετο. Μέσω του τεχνικού της διευθυντή και πάλαι ποτέ θρύλου της, Ντάριο Σρνα, ο οποίος δεν άφησε ποτέ το κλαμπ ως παίκτης παρά τις «σειρήνες» των κορφαίων συλλόγων και δεν το έκανε ούτε με το ξέσπασμα του πολέμου, το μικρό αγοράκι απέκτησε νέους γονείς, αλλά και είδε από κοντά τα ποδοσφαιρικά του είδωλα στο παιχνίδι της Σαχτάρ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Σρνα εμφανίστηκε στη μικτή ζώνη και μίλησε στον Πέτερ Σμάιχελ και την εκπομπή του Champions League στο Sky Sports, περιγράφοντας τη σχέση του με τον Ίλια, τον οποίο άπαντες πλέον στο κλαμπ θεωρούν μέλος της ομάδας. Μάλιστα, αποκάλυψε πως του έδωσε την ευκαιρία να δει από κοντά το είδωλό του, τον Λούκα Μόντριτς, συμπατριώτη του Σρνα και άλλοτε συμπαίκτη του στην εθνική Κροατίας.



Seven-year-old Ilia became an orphan in Mariupol during the war in Ukraine. Shakhtar sporting director Darijo Srna tells @PSchmeichel1 how the club helped find him adopted parents. ❤️ pic.twitter.com/7N3d2jLQGg

Meanwhile tomorrow evening, the sporting director Dario Srna will be joined at the game by a 7-year-old little boy, Ilia, who became an orphan in Mariupol during the war. Shakhtar have helped find him adopted parents. pic.twitter.com/3Scj1fZ5o9