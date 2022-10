Από το μέρος που φιλοξένησε τους φιλάθλους της Λίβερπουλ πριν από τον τελικό του Champions League το 2018, στα συντρίμμια κατέληξε το πάρκο στο Κίεβο μετά τον βομβαρδισμό από ρωσικά πυρά το πρωί της Δευτέρας (10/10).

Οι κάτοικοι του Κιέβου είδαν τον εφιάλτη των βομβαρδισμών να επιστρέφει μετά από αρκετούς μήνες, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε εκ νέου ρωσικά πυρά, με τις εκρήξεις να γίνονται αισθητές από τον κόσμο και να αφήνουν το αποτύπωμά τους σε δημοφιλείς περιοχές της πόλης.

Μια από αυτές και το πάρκο «Τάρας Σεβτσένκο», στο οποίο το 2018 οι φίλοι της Λίβερπουλ είχαν στήσει ένα αξέχαστο πάρτι, ενόψει του τελικού του Champions League με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν και ο πρώτος τους έπειτα από έντεκα χρόνια.

Το διάσημο πάρκο είχε αποτελέσει τη fan zone των Reds και το κοντράστ του τότε με το σήμερα, προκαλεί δέος. Σε σημείο όπου μεταξύ άλλων υπάρχει και παιδική χαρά πλέον βρίσκονται μόνο συντρίμμια, με το έδαφος να έχει πάρει το σχήμα του βλήματος από τη ρωσική επίθεση. Επίθεση που σημειώθηκε σε αντίποινα της ανατίναξης της γέφυρας στην Κριμαία, η οποία χτίστηκε το 2014 έπειτα από την προσάρτησή της στη Ρωσία.

This is where I used to take every single one of my 3 children. This is the playground I grew up on when I was child. And now it has a massive missile hole. What ifs just keep racing through my mind.

One of the first rocket arrivals in Kyiv today hit the park where @LFC fans were resting before the Champions League final in 2018



The terrorist country must answer for everything.

Μέσα σε λίγες ώρες από τα χτυπήματα, παρ' όλα αυτά, εργαζόμενοι του δήμου στο Κίεβο έπιασαν από νωρίς δουλειά για να καθαρίσουν τα μπάζα και τα ερείπια που προκλήθηκαν από τους βομβαρδισμούς, με σκοπό να μην επηρεαστεί η εικόνα του πάρκου.