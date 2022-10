Πάμε ταμείο με γκολ και Μπαρτσελόνα

Δείτε τις προτάσεις της Kingbet που θα σας βοηθήσουν να περάσετε από το ταμείο. Προτάσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Δεύτερη αγωνιστική ημέρα της τέταρτης αγωνιστικής στο Τσάμπιονς Λιγκ με σπουδαίες μάχες σε πολλά μέτωπα. Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια με ξεκάθαρη τάση ρεβανσισμού, αφού μην ξεχνάμε πως την περασμένη εβδομάδα έπαιξαν τα ίδια ζευγάρια σε ανάποδες έδρες.

Ένα από αυτά τα ζευγάρια είναι το Νάπολι - Αγιαξ . Το 6-1 των Ιταλών πριν από μερικά βράδια παραμένει νωπό και φέρνει τους Ολλανδούς σε πολύ δύσκολη θέση. Οι γηπεδούχοι έρχονται από οκτώ σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων οι επτά συνδυάστηκαν με over . Ο Άγιαξ έρχεται από πέντε σερί G / G και επτά over στα οκτώ πιο πρόσφατα ματς. Θα βγει στο ξέφωτο και όπου τον βγάλει. Φυσικά θα αφήσει και πάλι πολλούς κενούς χώρους για να δράσουν οι Ιταλοί. Υπό αυτές τις συνθήκες ο συνδυασμός του over με το G / G στο 1.75 αποκτά αυξημένες πιθανότητες επαλήθευσης.

Στη Βαρκελώνη διεξάγεται η αναμέτρηση Μπαρτσελόνα - Ιντερ . Η πρώτη παίζει τα ρέστα της. Θέλει απαραιτήτως να φτάσει στη νίκη και παράλληλα ψάχνει την άτυπη ρεβάνς του εις βάρος της 1-0 της περασμένης αγωνιστικής. Σε περίπτωση που οι Καταλανοί ηττηθούν από τους Ιταλούς και η Μπάγερν πάρει έστω έναν βαθμό μένουν πρόωρα εκτός. Ακόμα και σε περίπτωση ισοπαλίας θα παραμείνουν στο -3 και τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Περιμένω να μπουν με το πόδι στο γκάζι και να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Ο άσος είναι σίγουρα χαμηλός στο 1.48, αλλά συνδυαστικά με το over 1,5 ανεβαίνει στο αποδεκτό 1.63.