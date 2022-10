Ο Λιονέλ Μέσι νίκησε με φανταστικό πλασέ τον εντυπωσιακό Οδυσσέα Βλαχοδήμο και το γκολ του αναδείχθηκε ως καλύτερο της τρίτης αγωνιστικής του Champions League.

O Οδυσσέας Βλαχοδήμος έκανε ακόμα μια «world class» εμφάνιση στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς είχε 12 επεμβάσεις και για να νικηθεί μια φορά χρειάστηκε μια... εικαστική παρέμβαση από το αριστερό πόδι του Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός σταρ με ένα πανέμορφο πλασέ έστειλε τη μπάλα εκεί που κανένας γκολκίπερ δεν μπορεί να αντιδράσει και το γκολ του αναδείχθηκε ως κορυφαίο της τρίτης αγωνιστικής του Champions League. Ο Μέσι άφησε πίσω του τους Αντρέ Σίλβα, Ράφαελ Γκερέιρο και Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ.

🥇 Messi finishes a sweeping move in style to win Goal of the Week 🙌#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/IuPXhG9K6Z