Η ντρίμπλα του Βινίσιους στους παίκτες της Σαχτάρ ήταν βγαλμένη από το FIFA 23 (vid)

Ένα από τα highlights της χθεσινής νίκης της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Σαχτάρ ήταν και η μυθική ντρίμπλα του Βινίσιους.

Στην χθεσινή νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Σαχτάρ με 2-1, ο Βινίσιους επιβεβαίωσε οτι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Όχι μόνο επειδή βρήκε δίχτυα ή επειδή είχε καταπληκτικά στατιστικά, αλλά επειδή έκανε και μία μυθική ντρίμπλα.

Vinicius Junior’s game by numbers vs. Shakhtar Donetsk:



100% tackles won

100% aerial duels won

82 touches

11/16 ground duels won

5/8 dribbles completed

4 shots on target

1 key pass

1 goal



Excellent performance. 🇧🇷 pic.twitter.com/xaHwRWdu0t