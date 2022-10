Η Λίβερπουλ θα κατέβει στο εντός έδρας ματς με τη Ρέιντζερς με βασικό τον Κώστα Τσιμίκα και αλλαγή σχηματισμού από 4-3-3 σε 4-4-2. Για πρώτη φορά στην αποστολή της Ίντερ στο Champions League o Νίκος Μπότης απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Γιούργκεν Κλοπ «ανακατέβει» την τράπουλα στο ματς με τη Ρέιντζερς στο «Άνφιλντ» για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Ο Γερμανός επέλεξε να αλλάξει τον σχηματισμό από το κλασικό του 4-3-3 σε 4-4-2, με δίδυμο στη γραμμή κρούσης τους Ντιόγκο Ζότα και Ντάργουις Νούνιες. Στον άξονα στο πλευρό του αρχηγού Τζόρνταν Χέντερσον θα είναι ο Τιάγκο. Βασικός για ακόμα ένα ματς ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ, Κώστας Τσιμίκας, καθώς παραμένει εκτός ο Άντι Ρόμπερτσον.

Ταυτόχρονα, ο Νίκος Μπότης θα βρεθεί για πρώτη φορά στον πάγκο της Ίντερ σε αγώνα Champions League, αφού συμπεριλήφθηκε στην τελική αποστολή του Σιμόνε Ιντζάγκι για το ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Φαν Ντάικ, Μάτιπ, Τσιμίκας, Χέντερσον Τιάγκο, Ντίας, Σαλάχ, Ζότα, Νούνιες

⭐ TEAM NEWS ⭐



How we line up to face @RangersFC tonight in the #UCL!

— Liverpool FC (@LFC) October 4, 2022

Για την Ρέιντζερς, στον πάγκο θα βρεθεί ο πρώην φορ του ΠΑΟΚ, Αντόνιο Τσόλακ.