Οι φίλοι της Ρέιντζερς που ταξίδεψαν από την Σκωτία έφτασαν εν μέσω καπνογόνων και συνθημάτων στο «Άνφιλντ», όπου θα παρακολουθήσουν την ομάδα τους στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Λίβερπουλ.

Φανταστική ατμόσφαιρα στους δρόμους του Λίβερπουλ δημιούργησαν οι Σκωτσέζοι φίλοι της Ρέιντζερς, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία για να φτάσουν στο «Άνφιλντ» ενόψει του αποψινού ματς της ομάδας τους απέναντι στη Λίβερπουλ για τους ομίλους του Champions League.

Τα περίπου 350 χιλιόμετρα που χωρίζουν την πόλη του Λίβερπουλ με την Γλασκώβη φαίνεται ότι ενθάρρυναν πολλούς να επιχειρήσουν το ταξίδι, με δημοσιεύματα από την Αγγλία να κάνουν λόγο ακόμα και για 25.000 Σκωτσέζους στο μεγάλο λιμάνι!

Δείτε το βίντεο με την προσυγκέντρωση των Σκωτσέζων έξω από το «Γκούντισον Παρκ» της Έβερτον, από όπου περπάτησαν μέχρι την έδρα των «Κόκκινων» για το ματς που αρχίζει στις 22.00 ώρα Ελλάδας (Cosmote Sport 2HD, LIVE από το Gazzetta).

