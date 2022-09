Ο κόσμος της Τσέλσι στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης με την Ζάλτσμπουργκ χειροκρότησε για τον Τόμας Τούχελ εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του. Οι οπαδοί της Ζάλτσμπουργκ παρέμειναν σιωπηλοί στη διαδρομή προς το γήπεδο, τιμώντας τη μνήμη της Βασίλισσας Ελισάβετ!

Οι «μπλε» του Λονδίνου έμειναν με μόλις έναν βαθμό μετά τις δυο πρώτες αγωνιστικές των ομίλων του Champions League και το κακό είναι ότι ακόμα δεν έχουν παίξει κανένα από τα δυο ματς με την Μίλαν που έχουν στο φετινό γκρουπ.

Ο Γκρέιαμ Πότερ έκανε ντεμπούτο στον πάγκο, όμως, ο κόσμος της Τσέλσι θέλησε ν' αποτίσει φόρο τιμής στον απολυθέντα, Τόμας Τούχελ. Έτσι, στο 21ο λεπτό ακούστηκε παρατεταμένο χειροκρότημα για τον Γερμανό πρώην τεχνικό του συλλόγου, με το χρονικό σημείο να υποδηλώνει την κατάκτηση του Champions League του 2021.

Σημειώνεται πως οι Αυστριακοί οπαδοί που βρέθηκαν στο «Στάμφορντ Μπριτζ», στη διαδρομή τους προς το γήπεδο παρέμειναν απόλυτα σιωπηλοί στους δρόμους του Λονδίνου για να τιμήσουν τη μνήμη της Βασίλισσας Ελισάβετ και να μην διαταράξουν το κλίμα πένθους στην αγγλική πρωτεύουσα. Μάλιστα είχαν ετοιμάσει και σχετικό πανό, το οποίο ανήρτησαν στην εξέδρα των φιλοξενούμενων.

Out of respect for the Queen, our fans walked in silence from Earl's Court to the stadium.



We remain united with the people of the UK in this time of grief. pic.twitter.com/Nc1nmKHxJS