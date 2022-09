Έχοντας κάνει τη ζημιά στην Τσέλσι και αφήνοντάς τη δίχως νίκη σε ευρωπαϊκά ματς για φέτος και στην τελευταία θέση του ομίλου, η Ζάλτσμπουργκ το διασκέδασε και τρόλαρε τον Γκρέιαμ Πότερ.

Η αυστριακή ομάδα κατάφερε να πάρει βαθμό από το ματς του «Στάμφορντ Μπριτζ» το βράδυ της Τετάρτης και πολύ περισσότερο ν' αποφύγει τους πολύ σοβαρούς κινδύνους από την Τσέλσι στο ντεμπούτο του νέου προπονητή στον πάγκο της.

Οι «μπλε» ήταν αρκετά φλύαροι, έτρεξαν πολύ και σπατάλησαν πολλή ενέργεια εξ αρχής με αποτέλεσμα ν' αρχίσουν να εμφανίζουν κόπωση και θολωμένο μυαλό στο τελευταίο 20λεπτο του ματς και κάπως έτσι η Ζάλτσμπουργκ «χτύπησε» και πήρε αποτέλεσμα.

Μετά το 1-1 στο Λονδίνο, στα social media των «ταύρων» χρησιμοποιήθηκε μια ιδέα που σίγουρα δεν την είχαν μόνο οι Αυστριακοί και που σίγουρα θα ξαναδούμε και στο μέλλον. Άλλωστε, το επώνυμο του νυν προπονητή της Τσέλσι, δίνει δικαιώματα...

«Κάναμε ό,τι δεν είχε καταφέρει ο Βόλντεμορτ και πήραμε αποτέλεσμα απέναντι στον Πότερ» έγραψε ο διαχειριστής των λογαριασμώων της Ζάλτσμπουργκ.

Did what Voldemort couldn't and got a result against Potter 👍 pic.twitter.com/yx68l2mCtM