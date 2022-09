Ο Έρλινγκ Χάαλαντ χάρισε ακόμα μια νίκη στη Μάντσεστερ Σίτι με το φανταστικό του γκολ κόντρα στην πρώην ομάδα του, τη Ντόρτμουντ και θύμισε στον Πεπ Γκουαρδιόλα ένα πανομοιότυπο τέρμα που είχε πετύχει ο «μέντορας» του, Γιόχαν Κρόιφ, το 1973 με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Η Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε πίσω στο σκορ στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ντόρτμουντ για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League, όμως έκανε την ανατροπή με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να την «υπογράφει» με ένα φανταστικό γκολ και να πληγώνει την μέχρι πρότινος ομάδα του. Στο 84' ο Κανσέλο έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Νορβηγός με εναέριο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα των Βεστφαλών.

Η κίνηση του 22χρονου «killer» μπορεί να θύμισε σε πολλούς το στυλ του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, όμως ο Πεπ Γκουαρδιόλα «είδε» στον ποδοσφαιριστή του τον μέντορα του, Γιόχαν Κρόιφ. Στις 22 Δεκεμβρίου του 1973 ο Ολλανδός θρύλος είχε πετύχει ένα πανομοιότυπο γκολ ως παίκτης της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

PEP 💬 Maybe the people who know me know the influence of Cruyff in my life as a person, mentor and manager. Years ago he scored in Camp Nou and scored a goal v Atleti, it was quite similar to Haaland and the moment he scored it I felt Cruyff, it was quite similar.#ManCity pic.twitter.com/ER1VFoIWHn