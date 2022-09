Μερίδα οπαδών της Λίβερπουλ προτίμησε να μην μείνει σιωπηλή στο ένα λεπτό σιγής στη μνήμη της Βασίλισσας Ελισάβετ, άλλοι αντέδρασαν σε αυτό και γενικά... δεν πήγε και πολύ καλά το πράγμα στο «Άνφιλντ».

Ο Γιούργκεν Κλοπ είχε θεωρήσει πως ήταν ανούσιο από μέρους του να κάνει κάποια έκκληση προς τον κόσμο για να τηρηθεί κανονικά το ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Βασίλισσας Ελισάβετ, αφού εμπιστεύεται τους οπαδούς των «κόκκινων» και το αίσθημα του σεβασμού.

Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης μερίδα φίλων της ομάδας άρχισε να φωνάζει κατά τη διάρκεια της σιγής, προκαλώντας την αντίδραση κάποιων άλλων και γενικότερα μόνο... ήσυχο δεν ήταν το «Άνφιλντ».

Το επίσημο πλάνο, πάντως, που μεταφέρθηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες ανά τον κόσμο, φαίνεται ότι είχε... χαμηλομένο ήχο, ή τουλάχιστον αυτό γίνεται αντιληπτό και αναφέρεται στα social media.

Some (Not All) #Liverpool fans Boo & Shout during Minute Silence for #TheQueen, absolutely disgusting behaviour 😡 Minute Silence was cut short #LiverpoolFC #LFC #Ajax pic.twitter.com/o3pgle1IAb