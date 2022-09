Η εκκίνηση του Τόμας Τούχελ στην Τσέλσι ήταν «εκρηκτική» και τα περιείχε όλα. Στο φινάλε, όμως, η θητεία του κράτησε μόλις δυόμιση εβδομάδες περισσότερο από εκείνη του προκατόχου του, Φρανκ Λάμπαρντ.

Για δεύτερη φορά τα τελευταία τρία χρόνια, η Τσέλσι βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου. Ο Τοντ Μπόελι απέλυσε τον Τόμας Τούχελ μετά την ήττα των Μπλε στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, εξέλιξη που ζωντάνεψε τις μνήμες της σεζόν 2020-21, όταν επί Ρόμαν Αμπράμοβιτς τότε, ο Φρανκ Λάμπαρντ είχε δει την πόρτα της εξόδου.

Και παρά το γεγονός ότι ο Γερμανός τεχνικός πρόλαβε να συμπληρώσει 100 αγώνες στον πάγκο των Λονδρέζων πριν αποχωρήσει (84 ο Λάμπαρντ), η θητεία του κράτησε ελάχιστα παραπάνω από αυτήν του πάλαι ποτέ θρύλου της Τσέλσι και νυν τεχνικού της Έβερτον: μόλις 18 ημέρες.

Ο Τούχελ διαδέχθηκε τον Λάμπαρντ τον Ιανουάριο του 2021, 19 μήνες δηλαδή μετά την έναρξη της συνεργασίας του τελευταίου με τον λονδρέζικο σύλλογο και κατάφερε μέσα σε πέντε μήνες να αφήσει το αποτύπωμά του, κατακτώντας το Champions League και σημειώνοντας μόλις επτά ήττες στα πρώτα του 50 ματς και με την Τσέλσι να δέχεται μόλις 24 γκολ σε αυτό το διάστημα. Ίσως γι' αυτό να φάνηκε πολύ μεγαλύτερο το διάστημα παρουσίας του στην άκρη του πάγκου των Μπλε, αν και ο επίλογος γράφτηκε πάνω-κάτω σε ανάλογο χρονικό σημείο με τον «Φράνκι».

