Ο Άγγελος Ποστέκογλου αρνήθηκε να δώσει τον τίτλο του αουτσάιντερ στην Σέλτικ για το ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης και στάθηκε στην ανάγκη το ποδόσφαιρο να προσφέρει στους οπαδούς την ψυχική ανάταση, την ελπίδα και την αισιοδοξία που ίσως δύσκολα βρίσκεται στην καθημερινότητα...

Ο κόουτς των «καθολικών» είχε τρομερή απάντηση να δώσει σε δημοσιογράφο που στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας και ενόψει της έναρξης της φάσης των ομίλων του Champions League, άφησε να εννοηθεί ότι ίσως θα έπρεπε το κλαμπ της Γλασκώβης να συμβιβαστεί απαραίτητα με την ήττα.

Η Σέλτικ μερικές μέρες μετά το 4-0 επί της Ρέιντζερς στο μεγάλο ντέρμπι της Σκωτίας υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στο Celtic Park και ο Ποστέκογλου που κατάλαβε την ερμηνεία της ερώτησης που δέχθηκε, είχε να πει:

«Σκοπός μου ως προπονητής είναι παραμείνω ψύχραιμος και λογικός, αλλά δεν γίνεται να λέμε στον κόσμο μην έρθετε στο γήπεδο γιατί δεν έχουμε ελπίδες. Ήδη ο κόσμος περνάει πολύ δύσκολα και δεν γίνεται να λέμε στους οπαδούς "μην περιμένετε και πολλά".

Χαίρομαι που ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος και ο ρόλος μου είναι να κάνω τους υποστηρικτές μας να έρθουν στο γήπεδο ενθουσιασμένοι, να μπορούν να ονειρεύονται μεγάλες νίκες και μεγάλα ματς και μακάρι να μπορούν να φεύγουν ακόμα πιο χαρούμενοι στο τέλος».

Ange Postecoglou was asked before Celtic's big Champions League game with Real Madrid if he should be lowering the supporters' expectations.



As always, he gave the perfect answer.



🤩🍀 pic.twitter.com/ZLmOqiQ9sS