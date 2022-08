Ο Τόμας Μίλερ έδειξε ενθουσιασμένος με την κλήρωση της Μπάγερν στον ίδιο με όμιλο με Μπαρτσελόνα, Ίντερ και... προσκάλεσε τον πρώην συμπαίκτη του, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο Μόναχο για την πρώτη τους αναμέτρηση ως αντίπαλοι μετά από οκτώ χρόνια.

Δεν... πρόλαβε να φύγει και επιστρέφει στο Μόναχο μέσα σε λίγους μήνες ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Για πρώτη φορά ως αντίπαλος μετά το 2014 και την τελευταία του σεζόν στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Πολωνός σούπερ σταρ θα κληθεί να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του, Μπάγερν, στο πλαίσιο των ομίλων του φετινού Champions League, αφού η κληρωτίδα είχε... κέφια και έριξε στην ίδια «αρένα» τους Βαυαρούς, την Μπαρτσελόνα, αλλά και την Ίντερ!

Η επιστροφή του Πολωνού σταρ στην «Allianz Arena» ασφαλώς αναμένεται να δώσει ξεχωριστό χρώμα στο επερχόμενο Μπάγερν-Μπαρτσελόνα (δεν έχει οριστεί ακόμα η αναμέτρηση) και ο πρώην «διόσκουρός» του στη γραμμή κρούσης των πρωταθλητών Γερμανίας, Τόμας Μίλερ, δήλωσε πως τον περιμένει... πώς και πώς.

Λίγη ώρα μετά την κλήρωση, ο Γερμανός ανέβασε ένα βιντεάκι στα social media, λέγοντας χαρακτηριστικά γεμάτος ενθουσιασμό: «Τι υπέροχη κλήρωση για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Κύριε Λεβαν-γκολ-σκι, τα λέμε σύντομα στο Μόναχο»

"Mr Lewangoalski, see you soon in Munich."



Thomas Muller is a big fan of the UCL draw 😂



(via esmuellert/IG) pic.twitter.com/xrqcVc4BYY