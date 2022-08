Σαρωτικός Μπενζεμά, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης με τη μεγαλύτερη διαφορά πόντων στην ιστορία!

Δεν είχε αντίπαλο! Ο Μπενζεμά αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της περασμένης σεζόν και άφησε δεύτερο τον Ντε Μπρόινε, σε μια χαοτική διαφορά 401 πόντων που αποτελεί την μεγαλύτερη ever στα βραβεία της UEFA!

Με απλά λόγια... περίπατος! Ο Καρίμ Μπενζεμά δεν είχε αντίπαλο στα Gala της UEFA για το βραβείο του κορυφαίο παίκτη για τη σεζόν 2021/2022 και οι αριθμοί αποκαλύπτουν τη στυγνή αλήθεια.

Μετά τη βράβευση του Γάλλου φορ, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα και τους πόντους που μάζεψε το Top-10 των κορυφαίων παικτών, με τον Μπενζεμά να κάνει... πλάκα!

Όπως έγινε γνωστό, 34χρονος συγκέντρωσε συνολικά 523 πόντους και άφησε δεύτερο τον Ντε Μπρόινε με 122, σε μια χαοτική διαφορά 401 πόντων που αποτελεί την μεγαλύτερη ever στα βραβεία της UEFA!

Και ποιος ξέρει; Ίσως η βράβευσή του στα POTY να συνιστά απλώς μια πρόβα για τη Χρυσή Μπάλα!

🚨| Karim Benzema won the UEFA POTY with the biggest margin in the history of the award. #rmalive 🏆💫 pic.twitter.com/Xf9E8lTO87