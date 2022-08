Η UEFA ανακοίνωσε τους τελικούς υποψήφιους για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της σεζόν 2021/2022, με τους Μπενζεμά, Κουρτουά και Ντε Μπρόινε να μονομαχούν για το βραβείο!

Γνωστοί έγιναν οι τρεις υποψήφιοι της UEFA που θα διεκδικήσουν το βραβείο για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της σεζόν 2021/2022.

Ο λόγος για τους Καρίμ Μπενζεμά (Ρεάλ Μαδρίτης), Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι) και Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης), ένας εκ των οποίων θα αναδειχθεί νικητής στα Gala της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Αυγούστου.

Φυσικά τα ονόματα δεν προκαλούν έκπληξη ιδίως για τις περιπτώσεις των Μπενζεμά και Κουρτουά, οι οποίοι χάρη στις εξαιρετικές τους εμφανίσεις στο Champions League οδήγησαν τη Ρεάλ στην κατάκτηση του τροπαίου. Την πρώτη 15αδα συμπληρώνουν κατά σειρά οι:

Σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες για το βραβείο του καλύτερου προπονητή της προηγούμενης σεζόν, στην πρώτη τριάδα βρίσκονται τα ονόματα των Κάρλο Αντσελότι (Ρεάλ Μαδρίτης), Πεπ Γκουαρδιόλα (Μάντσεστερ Σίτι) και Γιούργκεν Κλοπ (Λίβερπουλ).

