Η Bundesliga μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Λίγκας παρουσίασε τους πέντε λόγους για τους οποίους η Άιντραχτ Φρανκφούρτης... θα σηκώσει το Super Cup κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης απόψε (10/8, 22:00) θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης και έχει την ευκαιρία της να διεκδικήσει το πρώτο της ευρωπαϊκό Super Cup. Η κάτοχος του Europa League θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ελσίνκι και ψάχνει ακόμα μια υπέρβαση μετά από αυτές που μας συνήθισε στην προηγούμενη σεζόν. Η Bundesliga μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Λίγκας παρουσίασε τους πέντε λόγους για τους οποίους οι Αετοί μπορούν να νικήσουν τη Βασίλισσα και να σηκώσουν το τρόπαιο.

All eyes now turn to Helsinki as Eintracht Frankfurt take on Real Madrid in the UEFA Super Cup!

Όπως αναφέρει η Bundesliga:

Ο θρίαμβος κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Η Άιντραχτ πήρε το Europa League, ως αήττητη σε έξι ματς ομίλων και επτά αγώνες νοκ άουτ. Χρειάστηκαν την παράταση για να αποκλείσουν την Ρεάλ Μπέτις στη φάση των 16, αλλά ολοκλήρωσαν τη δουλειά τους εντός του κανονικού χρόνου στον προημιτελικό αγώνα τους με την Μπαρτσελόνα, η οποία ήταν το φαβορί του τουρνουά.

Ο Άνσγκαρ Κνάουφ άνοιξε το σκορ στο πρώτο παιχνίδι, στο οποίο οι Αετοί έμειναν όρθιοι παρά την αποβολή του αμυντικού της Φρανκφούρτης, Τούτα στο δεύτερο ημίχρονο. Με 20 λεπτά να απομένουν για την εκτός έδρας αναμέτρηση στο Καμπ Νόου, η Άιντραχτ προηγήθηκε συνολικά με 4-1.

Έχασε τον Εβάν Εντικά με κόκκινη κάρτα και δέχτηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει. Η Μπαρτσελόνα είχε νικήσει με 4-0 εκτός έδρας τη Ρεάλ στη La Liga έναν μήνα νωρίτερα, απλά δεν μπορούσε να συγκρατήσει τους αδυσώπητους Αετούς του Όλιβερ Γκλάσνερ.

Ο νικητής Γκέτσε

Ο Μάριο Γκέτσε ξέρει... δύο πράγματα για πανηγυρισμούς τίτλων. Πέντε φορές νικητής της Bundesliga με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και την Μπάγερν Μονάχου, η καλοκαιρινή μεταγραφή της Άιντραχτ σημείωσε το γκολ στην παράταση που σφράγισε το τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο για τη Γερμανία στη Βραζιλία το 2014.

Μια μεταβολική διαταραχή τον άφησε πίσω αλλά ο Γκέτσε έχει ξαναχτίσει την καριέρα του, έχοντας 18 γκολ και 18 ασίστ σε 77 παιχνίδια για την PSV τις δύο τελευταίες σεζόν για να κερδίσει την επιστροφή στην πατρίδα του για τη Φρανκφούρτη.

Ο Γκέτσε ενισχύει μια ομάδα που έγινε μόνο η τρίτη που ολοκλήρωσε αήττητη τη σεζόν στο Europa League. Θα κινείται πίσω από τον κορυφαίο σκόρερ της ομάδας το 2021/22, τον Μπορέ, ο οποίος σημείωσε την ισοφάριση και σκόραρε το νικητήριο πέναλτι εναντίον της Ρέιντζερς.

Έχοντας παίξει στα μεγαλύτερα παιχνίδια σε συλλογικό και διεθνές ποδόσφαιρο και έχοντας σημειώσει τρεις ασίστ στις πρώτες τρεις συναντήσεις του με τη Ρεάλ στο Champions League 2012/13, ένας ανανεωμένος Γκέτσε μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ready for another night on the big stage



Can Mario Götze help Eintracht Frankfurt take their European triumph one step further?

Ο «killer» Μπορέ

Το Super Cup της Τετάρτης θα είναι ξεχωριστό για όλους τους παίκτες της Άιντραχτ αλλά ίσως ακόμη περισσότερο για τον Μπορέ. Ο Κολομβιανός επιθετικός πέρασε δύο απογοητευτικά χρόνια στην Ατλέτικο Μαδρίτης, συμπεριλαμβανομένου ενός δανεισμού στη Βιγιαρεάλ, οπότε θα έχει κίνητρο να δείξει στο ισπανικό κοινό τι θα μπορούσε να ήταν.

Κερδίζει τίτλους στη Φρανκφούρτη μετά από ένα πέρασμα στην Αργεντινή για τη Ρίβερ Πλέιτ. Η επιστροφή του με 56 γκολ σε 149 παιχνίδια για τον σύλλογο ήταν αξιοπρεπής – περισσότερο από τα 12 του σε 45 παιχνίδια κατά την παρθενική του σεζόν στην Άιντραχτ – αλλά ο Μπορέ σώζει τα γκολ του για τις μεγάλες στιγμές.

Πηγαίνοντας πίσω στην εποχή του στην Αργεντινή, σκόραρε τρία γκολ στο Copa Libertadores 2018 σε κρίσιμους δεύτερους αγώνες νοκ άουτ στην πορεία της Ρίβερ προς τον τίτλο. Πέτυχε ακόμα τρία την επόμενη χρονιά σε προημιτελικούς, ημιτελικούς και τελικό και άλλα τρία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2018.

Με την Άιντραχτ έχει δυο γκολ κόντρα στην Ντόρτμουντ, νικηφόρες προσπάθειες κόντρα στην Μπορούσια Γκλάντμπαχ και μετά βρήκε το στοιχείο του στο Europa League. Έδωσε δυνατό.. show στο Καμπ Νόου όταν η Άιντραχτ διέλυσε την Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά. Είχε ένα καθοριστικό τελείωμα στον δεύτερο ημιτελικό αγώνα εναντίον της Γουέστ Χαμ. Και μετά το γκολ της ισοφάρισης στον τελικό κόντρα στη Ρέιντζερς πριν ο Κολομβιανός πετύχει το καθοριστικό πέναλτι στη διαδικασία.

Ο Μπορέ τείνει να σκοράρει στα μεγάλα παιχνίδια και όταν έχει μεγαλύτερη σημασία. Όπως ο τελικός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

He loves a goal on a big European night



Can Rafael Borré fire Eintracht Frankfurt to glory in the UEFA Super Cup?

Ο ανίκητος Τραπ

Όσο ψύχραιμος είναι ο Γκέτσε με την μπάλα, άλλο τόσο είναι ο Κέβιν Τραπ στο τέρμα της Άιντραχτ. Ο Γερμανός διεθνής κίπερ ήταν ένας από τους ήρωες του θριάμβου της Άιντραχτ στο Europa League, όντας δεύτερος στις αποκρούσεις σε όλη τη διοργάνωση το 2021/22, συμπεριλαμβανομένου του να αρνηθεί στον Ράιαν Κεντ αυτό που φαινόταν σίγουρο νικητήριο γκολ στην παράταση του τελικού.

Στη συνέχεια, ο 32χρονος έκανε το αποφασιστικό stop στo σουτ του Άαρον Ράμσεϊ για να υπογράψει τη σπουδαία νίκη της Άιντραχτ στη Σεβίλλη. «Είτε πας σπίτι με το τρόπαιο είτε πας σπίτι με μερικά χτυπήματα στην πλάτη», είπε στο uefa.com.

Toυ επιτρέπεται να έχει αυτοπεποίθηση ως ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες σε μια χώρα που φημίζεται για τους σπουδαίους κίπερ της. Ο Τραπ εμφανίζεται σταθερά στην κορυφή του πίνακα αποκρούσεων στην Bundesliga από την επιστροφή του το 2018, ήταν πρωταθλητής με την Παρί Σεν Ζερμέν και έχει ένα μετάλλιο από το Κύπελλο Συνομοσπονδιών. Μια νέα μεγάλη εμφάνιση, όπως έχουμε δει από αυτόν απέναντι σε άλλους ευρωπαϊκούς γίγαντες θα είναι το κλειδί για την Άιντραχτ στο Ελσίνκι.

Kevin Trapp ALWAYS comes up with a big save in a big game!



Who else thinks Wednesday's UEFA Supercup will be no different?

H «παράδοση» με τους Ισπανούς

Η νίκη στον τελικό σημαίνει ότι η Φρανκφούρτη δεν έχει χάσει σε διοργάνωση της UEFA μετά την ήττα στους 16 του Europa League 2019/20 από τη Βασιλεία. Έχουν επίσης κερδίσει έξι από τα 10 παιχνίδια τους εναντίον ομάδων της La Liga συνολικά, χάνοντας μόνο ένα - τον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου του 1960 στην πρώτη τους συνάντηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό ήταν το πέμπτο από τα 14 Ευρωπαϊκά τρόπαια της Ρεάλ, αλλά η ιστορία της είναι γεμάτη με ήττες σε τουρνουά από γερμανικούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων των Μπάγερν, Ντόρτμουντ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Βέρντερ Βρέμης, Καϊζερσλάουτερν, Αμβούργου, Σάλκε και Κολωνία.