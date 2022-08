«Αστεράτη» η Μπενφίκα του Βλαχοδήμου, ήττα για τη Σέριφ των Ελλήνων (vid)

Με τον Γκονζάλο Ράμος να στήνει... πάρτι (χατ τρικ), η Μπενφίκα του Βλαχοδήμου ισοπέδωσε 4-1 τη Μίντιλαντ και κλείδωσε φαινομενικά τη συμμετοχή της στα play off του Champions League. Βήμα πρόκρισης για Πλζεν και Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Διαδικαστικού χαρακτήρα αναμένεται να είναι η ρεβάνς στη Δανία ανάμεσα σε Μπενφίκα και Μίντιλαντ, μιας και οι Πορτογάλοι φρόντισαν να... δείξουν τα δόντια τους και να σφραγίσουν επί της ουσίας το εισιτήριο για τα play off του Champions League από το πρώτο κιόλας ματς. Με τον 21χρονο Γκονζάλο Ράμος να πετυχαίνει χατ τρικ, η ομάδα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου (βασικός) ισοπέδωσε 4-1 τους Δανούς και έκανε - κάτι παραπάνω από - αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Ράμος στο 17΄με τον ίδιο παίκτη 15 λεπτά αργότερα να γράφει το 2-0. Στο 40΄ο Έντζο Φερνάντες πήρε τη σκυτάλη ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στα... ύψη, με τον Ράμος να προσθέτει ακόμα ένα γκολ στο τσουβάλι και να ολοκληρώνει το προσωπικό του χατ τρικ (61΄). Το μόνο που κατάφεραν οι Δανοί ήταν να μειώσουν σε 4-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σίστο στο 78΄ και πλέον χρειάζονται ένα... θαύμα στη ρεβάνς προκειμένου να ανατρέψουν τα δεδομένα και να κλέψουν το εισιτήριο της πρόκρισης.

