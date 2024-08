Λουίς Κάστρο στο Gazzetta: «Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να σηκώσει το Διηπειρωτικό...»

Η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα και μοναδική μέχρι στιγμής που έχει κατακτήσει στο Intercontinental U20 είναι η Μπενφίκα. Ο Λουίς Κάστρο που ήταν προπονητής της ομάδας εκείνη τη σεζόν αναλύει στο Gazzetta τον τρόπο που ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει στην κορυφή του κόσμου.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει το παρών στο τρίτο Intercontinental U20 που γίνεται στην ιστορία και θέλει να γίνει η δεύτερη ευρωπαϊκή ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο, εφόσον κερδίσει τη Φλαμένγκο στο θρυλικό Μαρακανά.

Για να το καταφέρει, πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Μπενφίκα η οποία κατάφερε να σηκώσει το πρώτο Διηπειρωτικό Κ20 στην ιστορία, καθώς νίκησε με 1-0 τη Πενιαρόλ μέσα στην έδρα της στην Ουρουγουάη. Λίγους μήνες νωρίτερα, αυτή η ομάδα είχε... σαρώσει στο UEFA Youth League έχοντας στο ενεργητικό της παίκτες όπως οι Αντόνιο Σίλβα, Τόμας Αραούχο και τον αδερφό του Ζοάο Φέλιξ, Ούγκο.

Ο «αρχιτέκτονας» σε αυτό το ταξίδι ήταν ο Λουίς Κάστρο, ο οποίος ξεκίνησε το UEFA Youth League με μία βαριά ήττα με 4-0 από την Ντιναμό Κιέβου αλλά στη συνέχεια η Μπενφίκα ήταν τρομακτική. Συγκεκριμένα, «4άρα» σε Μπαρτσελόνα, Μπάγερν και Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, δύο εκτός έδρας νίκες με τις δύο πρώτες και φυσικά το απίθανο 6-0 στη Σάλτσμπουργκ στον μεγάλο τελικό.

Ο 44χρονος προπονητής κατέκτησε τόσο το ευρωπαϊκό όσο και το Διηπειρωτικό Κύπελλο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο «τιμόνι» της Ντουνκερκέ στη Ligue 2 της Γαλλίας. Βέβαια, έχει και ελληνικό παρελθόν αφού η σεζόν 2019/20 είχε ξεκινήσει με τον ίδιο στον πάγκο του Παναιτωλικού όπου έμεινε για λίγους μήνες και μόλις 6 παιχνίδια πριν αποχωρήσει.

Ο Πορτογάλος κόουτς μιλά στο Gazzetta και απευθύνεται στα... μυστικά συστατικά που χρειάζονται οι Νέοι του Ολυμπιακού για να κατακτήσουν το τρόπαιο του Intercontinental U20 αλλά και τον τρόπο για να... χτυπήσουν τη Φλαμένγκο.

