Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο τιμωρίας της Φενερμπαχτσέ για τα συνθήματα των οπαδών της υπέρ του Πούτιν στη διάρκεια του αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου.

Ενδεχόμενο τιμωρίας αντιμετωπίζει η Φενερμπαχτσέ εξαιτίας των οπαδών της, μετά τα συνθήματα υπέρ του Βλάντιμιρ Πούτιν, στη διάρκεια του αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου, για τα προκριματικά του Champions League.

Οι Τούρκοι οπαδοί φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Ρώσου προέδρου ο οποίος έχει εισβάλει στην Ουκρανία, σε μία κίνηση που έχει καταδικαστεί από όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα.

WATCH: Turkish fans chant "Vladimir Putin" name during a football (soccer) match between (Turkish FC) Fenerbahce and (Ukrainian FC) Dynamo Kyivpic.twitter.com/cChqbscJQY