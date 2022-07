Οπαδοί της Φενέρ έκαναν διαδικτυακή επίθεση στην Ντιναμό... Μόσχας αντί του Κιέβου (vid)

Αφού φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Ρώσου προέδρου, οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε μετέφεραν το μένος τους στο διαδίκτυο, αλλά αντί να γράψουν στον λογαριασμό της Ντιναμό Κιέβου, μπερδεύτηκαν και σχολίασαν σε εκείνον της Ντιναμό Μόσχας!

Φενέρμπαχτσε και Ντιναμό Κιέβου συγκρούστηκαν στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, με τους Τούρκους να αποκλείονται χάνοντας τελικώς εντός έδρας.

Μεγάλη μερίδα οπαδών της τουρκικής ομάδας, ξέσπασε κατά των Ουκρανών παικτών, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Ρώσου προέδρου «Βλάντιμιρ Πούτιν» προκειμένου να επηρεάσουν τους παίκτες της Ντιναμό. Η πράξη τους, που αποδοκιμάστηκε από την πλειοψηφία του κόσμου στα social media ανάγκασε και τον προπονητή των Ουκρανών, Μιρτσέα Λουτσέσκου, να μην εμφανιστεί στη συνέντευξη Τύπου ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η συμπεριφορά των Τούρκων, που αποδεικνύει μηδενικό σεβασμό προς τον ουκρανικό λαό που δοκιμάζεται από τα τέλη Φλεβάρη, όταν και ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, συνεχίστηκε στη συνέχεια και στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα πολλοί λογαριασμοί έσπευσαν να βάλουν emojis με ρωσική σημαία και μηνύματα υπέρ της Ρωσίας στις πρόσφατες αναρτήσεις στο Instagram της... Ντιναμό Μόσχας!

