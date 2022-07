Ο Γιόν Άρνε Ρίισε αποκάλυψε τρομερό περιστατικό με τον Κρεγκ Μπέλαμι στη Λίβερπουλ μερικές μέρες πριν από το «διπλό» στη Βαρκελώνη! «Ήρθε με το μπαστούνι του γκολ και με χτυπούσε»!

Ο παλαίμαχος Νορβηγός φουλ μπακ με το μαγικό αριστερό πόδι, σε podcast στο οποίο μίλησε, έφερε στην επιφάνεια μια ιστορία που ουδείς ήξερε και που είναι εκπληκτική, με τόσες λεπτομέρειες που ανέφερε!

Μερικές μέρες πριν από το μεγάλο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα την σεζόν 2006-2007 στο «Καμπ Νόου», ο Μπέλαμι προκαλούσε τον Ρίισε να τραγουδήσει έπειτα από ένα ομαδικό δείπνο κι έπειτα αυτή η ιστορία συνεχίστηκε σε μπαρ όπου γινόταν καραόκε.

«Του είπα “δεν θα τραγουδήσω, σταμάτα αλλιώς θα σε διαλύσω”» ανέφερε ο Νορβηγός και συνέχισε:

«Αργότερα το ίδιο βράδυ κοιμόμουν και άκουσα κλειδιά στην πόρτα. Εγώ έμενα με τον Άγκερ. Άνοιξε η πόρτα, άνοιξαν και τα φώτα και δεν μπορούσα να δω. Είδα τον Μπέλαμι να μπαίνει στο δωμάτιο με ένα μπαστούνι του γκολφ. Και με χτύπησε στα πόδια. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση, δεν ήταν νηφάλιος. Του είπα “ας το κάνουμε σωστά. Σαν άντρες”.

Μου έλεγε “δεν με νοιάζει αν θα πάω φυλακή, θα σε γ@@@, κανείς δεν μου μιλάει έτσι, έχουν λεφτά τα παιδιά μου για να ζήσουν”. Σκεφτόμουν πως αν αντιδρούσα, θα τελείωνε η καριέρα μου στη Λίβερπουλ. Του είπα να τα πούμε το πρωί, πήγα στο δωμάτιό του με τον Άγκερ και δεν ήταν εκεί.

Ήρθε μετά δεν μου μίλησε και είχαμε συνάντηση με τον Μπενίτεθ όπου το θέμα θεωρήθηκε λήξαν. Παίξαμε μετά με την Μπαρτσελόνα, πέτυχε το πρώτο γκολ, πέτυχα το δεύτερο από δική του ασίστ και νικήσαμε».

John Arne Riise has revealed Craig Bellamy came into his room to attack him with a golf club..



What a story 🤯🤯🤯



📹 @Filthy_Fellaspic.twitter.com/EECtZJKW8j