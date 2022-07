Ένας οπαδός της Βασιλείας, ονόματι Ρολφ Μπαντλ, ισχυρίζεται ότι επί μια δεκαετία μετά από ένα ματς της ομάδας του με την Μίλαν στο «Σαν Σίρο», περιπλανιόταν και κοιμόταν στα παγκάκια!

Ο συγκεκριμένος οπαδός είχε κάνει το ταξίδι στο Μιλάνο για το ματς που είχε ολοκληρωθεί με το τελικό 4-1 υπέρ των «ροσονέρι», ωστόσο, έκανε το λάθος να πάει κάποια στιγμή στην τουαλέτα...

Όταν πλέον βγήκε από το γήπεδο, δεν μπορούσε λόγω του κόσμου να βρει τους φίλους του. «Είχα μόλις 20 ευρώ στην τσέπη και δεν είχα τηλέφωνο να πάρω κάποιον, οπότε απλά γυρνούσα στο Μιλάνο» είχε αναφέρει το 2015 σε συνέντευξή του στην Schweiz ο Μπαντλ.

Μάλιστα, είχε δηλώσει πως ο κόσμος του άφηνε φαγητό και τσιγάρα, ενώ κάποιος μαθητής του έδωσε ένα sleeping bag για να κοιμάται στο παγκάκι.

Ο λόγος που δεν ενημερώθηκε κανείς από τους συγγενείς του και δεν είχε κάποιον να τον αναζητήσει, ήταν πως επί δυο χρόνια πριν από εκείνο το ταξίδι που έκανε το 2004 στο Μιλάνο, βρισκόταν σε κλινική αποτοξίνωσης έχοντας αντιμετωπίσει πρόβλημα με το αλκοόλ.

Στην ιταλική πόλη έκανε μπάνιο μια φορά την εβδομάδα σε δημόσια λουτρά, ενώ, τόνισε πως η ζωή δίχως υποχρεώσεις και σκοτούρες, τον έκανε να χαλαρώσει τελείως όσο διαρκούσε η «περιπέτειά» του.

Όταν είχε ένα ατύχημα και πήγε στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν πως δεν είχε ασφάλεια, ενημέρωσαν την Πρεσβεία της Ελβετίας και κάπως έτσι κατάφερε ο οπαδός της Βασιλείας να επιστρέψει στην πατρίδα και το σπίτι του.

