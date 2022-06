CEO της Σίτι: «Η Ρεάλ άξιζε να χάσει από εμάς, την Παρί, την Τσέλσι και τη Λίβερπουλ, ήταν λίγο τυχερή»

Ο Φεράν Σοριάνο χαρακτήρισε, λίγο - πολύ, τυχερό το Champions League που κατέκτησε η Ρεάλ Μαδρίτης και στάθηκε στο λόγο που στη Μάντσεστερ Σίτι δεν έχουν εμμονή με το συγκεκριμένο τρόπαιο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να... εξολοθρεύσει κατά σειρά τις Παρί Σεν Ζερμέν, Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ στην πορεία της προς το 14ο Champions League, όμως δεν είναι όλοι διατεθειμένοι να της βγάλουν το καπέλο!

Ένας εξ αυτών κι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μάντσεστερ Σίτι, Φεράν Σοριάνο, ο οποίος στάθηκε στην τύχη που είχε η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι στη φετινή διοργάνωση, τονίζοντας πως οι Μαδριλένοι θα μπορούσαν να είχαν ηττηθεί από όλους τους αντιπάλους που συνάντησαν στα νοκ-αουτ του θεσμού.

Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, ο παράγοντας τύχη είναι και ο λόγος που στο Μάντσεστερ θεωρούν το Champions League ως... δευτερεύον τρόπαιο, μιας και ο απόλυτος στόχος είναι η κατάκτηση της Premier League!

«Οι άνθρωποι μιλούν για την επιτυχία της Ρεάλ τα τελευταία χρόνια και νομίζω πως είναι δίκαιο να πούμε ότι είχαν και λίγη τύχη. Ίσως θα μπορούσα να πω ότι άξιζαν να χάσουν από την Παρί, την Τσέλσι, τη Λίβερπουλ και από εμάς. Αλλά οι οπαδοί δεν θυμούνται ότι τη δεκαετία του 80 και του 90 η Ρεάλ είχε μια φανταστική ομάδα, μια από τις καλύτερες στην ιστορία με τον Μπουτραγκένιο, αλλά δεν κέρδισε ποτέ το Champions League» ανέφερε χαρακτηριστικά, προτού συνεχίσει:

«Δεν θεωρούμε ότι το Champions League είναι ο πυρήνας των στόχων μας εξαιτίας αυτού που προανέφερα: η τύχη παίζει ρόλο στο Champions League επειδή μπορεί να έχεις ένα κακό παιχνίδι, όπως εμείς στα ημιτελικά, και να αποκλειστείς. Λέμε στην ομάδα ότι το πρωτάθλημα είναι το βούτυρο στο ψωμί μας. Για αυτό αναπνέουμε, για το πρωτάθλημα. Το Champions League είναι ένα έξτρα τρόπαιο που θέλουμε, αλλά γνωρίζουμε ότι εξαρτάται μερικώς και από την τύχη, οπότε δεν έχουμε εμμονή με αυτό» ήταν τα λόγια του.

Ferran Soriano: “People say now about the #UCL success that Real Madrid have had in the last years and I think it’s fair to say that there’s been a bit of luck. Maybe I could say that they deserved to lose against PSG, against Chelsea, against #ManCity, against Liverpool..."