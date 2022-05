Δίχως την παραμικρή διάθεση αποχώρησης από την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Εντέν Αζάρ έδωσε μια μεγάλη υπόσχεση στον κόσμο της ομάδας στην φιέστα που στήθηκε στην πόλη της «βασίλισσας» για την κατάκτηση του Champions League.

Η πλατεία Cibeles γέμισε από οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Κυριακής για την υποδοχή των θριαμβευτών και Πρωταθλητών Ευρώπης για 14η φορά.

Οι ποδοσφαιριστές και ο Αντσελότι το διασκέδασαν και μίλησαν προς τον κόσμο, με τον Εντέν Αζάρ να παίρνει το μικρόφωνο και να δίνει μια πολύ μεγάλη υπόσχεση, γνωρίζοντας πως τα πράγματα έχουν στραβώσει τρομερά για εκείνον από το 2019 και μετά...

«Ξέρω ότι τα τελευταία τρία χρόνια είχα τραυματισμούς και διάφορα θέματα που δεν με βοήθησαν, όμως, τη νέα σεζόν θα τα δώσω όλα για εσάς» είπε ο Βέλγος απευθυνόμενος προς τους οπαδούς, με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του να τον αγκαλιάζουν αμέσως και να το χαίρονται.

Eden Hazard: “This year I couldn't, but next year I'm going to give everything for you.”



All the players run to hug him.

