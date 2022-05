Ρόμπερτσον: «Εδωσα στους φίλους μου εισιτήρια και τους είπαν ότι είναι πλαστά»

Ενοχλημένος ήταν ο Άντι Ρόμπερτσον με την κατάσταση που επικρατούσε έξω από το «Σταντ Ντε Φρανς» και τους οπαδούς της Λίβερπουλ που δεν μπορούσαν να εισέλθουν στο γήπεδο.

Προκειμένου να εμποδίσει φίλους της Λίβερπουλ να μπουν στο «Σταντ Ντε Φρανς», για τον τελικό του Champions League, χωρίς να έχουν εισιτήριο, η αστυνομία... επιστράτευσε μέχρι και σπρέι πιπεριού και δακρυγόνα. Ο Σκωτσέζος μπακ της Λίβερπουλ, Άντι Ρόμπερτσον μιλώντας στην κάμερα του Sky Sports αποκάλυψε ότι είχε δώσει εισιτήρια σε φίλους του, ωστόσο η ασφάλεια του γηπέδου τους είπαν ότι ήταν πλαστά!

«Νομίζω πως πολλές οικογένειες (των παικτών της Λίβερπουλ) επηρεάστηκαν απ ό,τι έγινε. Προφανώς όλοι πήραμε εισιτήρια μέσω του συλλόγου, εγώ τα έδωσα σε κάποιους φίλους μου. Κάποιος τους είπε λοιπόν πως αυτά είναι πλαστά. Προφανώς και δεν ήταν πλαστά, αφού τα πήραν μέσω εμού.

Μετά η Αστυνομία έριξε σπρέι πιπεριού στον κόσμο. Δεν ήταν καλά οργανωμένος ο τελικός, πρέπει να έχεις μια είδους συμπάθεια για όλο τον κόσμο που ήρθε ως εδώ για να παρακολουθήσει τον τελικό. Η UEFA θα έπρεπε να διοργανώσει καλύτερα αυτόν τον τελικό, δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Πρέπει να μιλήσω με την οικογένεια και τους φίλους μου, για να δω τι ακριβώς συνέβη. Ευτυχώς όλοι είναι καλά, οπότε αργότερα θα μάθω λεπτομέρειες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρόμπερτσον.

🗣️ "Somebody told one of my mates he's got a fake ticket..."#LFC Andy Robertson says the Champions League final was 'not well organised' 🔴 pic.twitter.com/oIalnkN9Rf