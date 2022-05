Γκάρι Νέβιλ και Ριτσάρλισον πανηγύρισαν και παράλληλα χλεύασαν την Λίβερπουλ για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Η Λίβερπουλ δεν ολοκλήρωσε τη σεζόν με τον τρόπο που θα ήθελε, μιας και είδε την Ρεάλ να σκαρφαλώνει στην κορυφή της Ευρώπης για την 14η φορά στην ιστορία της. Βέβαια, δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι χάρηκαν με την αποτυχία των «Reds». Πρώτος απ' όλους ο Γκάρι Νέβιλ,

Ο παλαίμαχος αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν τηλεπαρουσιαστής, ξέσπασε σε πανηγυρισμούς μαζί με φίλους των «κόκκινων διαβόλων», με το τελευταίο σφύριγμα στο «Σταντ ντε Φρανς», δημοσιεύοντας μάλιστα και βίντεο στα social media.

«Είναι πραγματικά φυσιολογικό να είσαι χαρούμενος αν είσαι οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Είμαι εκστασιασμένος», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter ο Γκάρι Νέβιλ.

Long way to go! pic.twitter.com/B9agPo0a3K