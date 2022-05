Αμφισβητήθηκε έντονα. Τόσο στην Αγγλία όσο και στους πρώτους του μήνες στη Μαδρίτη. Ο Τιμπό Κουρτουά όμως τα τελευταία χρόνια δίνει απαντήσεις στον αγωνιστικό χώρο και χάρη σε αυτόν η Ρεάλ Μαδρίτης στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για 14η φορά στην ιστορία της.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας σε τρομερή φόρμα τον Τιμπό Κουρτουά ο οποίος κατέβασε ρολά, αλλά και τον Βινίσιους που σκόραρε το μοναδικό τέρμα στην αναμέτρηση, κατέκτησε το 14ο τίτλο της στο Champions League. Η κούπα με τα «μεγάλα αυτιά» ήταν και η πρώτη του Βέλγου πορτιέρε στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Αδιαμφισβήτητα αν δεν υπήρχε ο 30χρονος κίπερ κάτω από τα γκολπόστ της Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ του Σαββάτου (28/05) στο «Σταντ ντε Φρανς», ενδεχομένως να μιλούσαμε για διαφορετικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, οι «μερένγκες» είχαν τον Τιμπό Κουρτουά σε εξαιρετική ημέρα, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η ομάδα του να σκαρφαλώσει για 14η φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Αποδεικνύεται άλλωστε κι από την στατιστική. Ο Βέλγος είχε εννέα σωτήριες επεμβάσεις για να κρατήσει το μηδέν στην εστία της ομάδας και φυσικά πήρε, εκτός από το μετάλλιο του και τον τίτλο του MVP του τελικού.

Thibaut Courtois is the first goalkeeper on record to make NINE saves in a single #UCLfinal



An incredible performance. 🙌 pic.twitter.com/FLO8WSXNku