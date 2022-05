Η Λίβερπουλ απέτυχε να κάνει το τρεμπλ, έμεινε στο μηδέν κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έμεινε και στους δύο πρώτους τελικούς της σεζόν, παρά το γεγονός ότι τελικά σήκωσε την κούπα του FA Cup και του Λιγκ Καπ!

Ο απολογισμός της Λίβερπουλ για τη φετινή σεζόν έμεινε στάσιμος. Στα δύο τρόπαια: Κύπελλο Αγγλίας και Λιγκ Καπ. Το... καλό δεν τρίτωσε για τους Reds στον τελικό του Champions League, αφού το εμπόδιο της Βασίλισσας της Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης, αποδείχθηκε ανυπέρβλητο ακόμη και για την αρμάδα του Γιούργκεν Κλοπ. Κι όπως συνέβη και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, απέτυχε να σκοράρει σε κανονική ροή αγώνα.

Οι Κόκκινοι σήκωσαν μεν δύο τρόπαια, ωστόσο, έμειναν συνολικά για πεντέμιση ώρες (330 λεπτά) τελικών φέτος μακριά από τα δίχτυα! Στους τρεις τελικούς επιχείρησαν 61 τελικές, 17 στην εστία και τα xGoals, ο δείκτης δηλαδή των προσδοκώμενων γκολ με βάση την ποιότητα των τελικών ευκαιριών, άγγιξαν τα 6 (5,7). Κόντρα στη Ρεάλ συγκεκριμένα, το κοντέρ σταμάτησε στα 24 σουτ (εννέα προς την εστία), αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο, κι αυτή τη φορά η άμυνα των Reds δεν κράτησε επίσης απαραβίαστη την εστία.

Θυμίζεται ότι και οι δύο προηγούμενοι τελικοί της Λίβερπουλ στη σεζόν ήταν απέναντι στην Τσέλσι και κρίθηκαν στα πέναλτι.

Liverpool in cup finals across 2021-22 (before penalty shootouts):



330 minutes

0 goals

61 shots

17 shots on target

5.7 expected goals