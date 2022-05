Το «Bleacher Report» ανέβασε εντυπωσιακό βίντεο στα Social Media με τον Μοχάμεντ Σαλάχ σε ρόλο... Dr Strange έτοιμο να «εκδικηθεί» για τον τελικό του 2018.

Σε ρυθμούς τελικού Champions League κινείται ο ποδοσφαιρικός πλανήτης και όλοι οι φίλαθλοι περιμένουν τη σέντρα στον τελικό του «Σταντ ντε Φρανς» ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης (22:00). To Bleacher Report ανέβασε ένα βίντεο - animation στα Social Media εμπνευσμένο από το μεγάλη «μονομαχία» και τη νέα ταινία της Marvel «Doctor Strange in the Multiverse of Madness».

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ντυμένος σαν τον «Εκδικητή», Στέφεν Στρέιντζ άνοιξε πύλες, όπου είδε τόσο το παρελθόν όσο και το μέλλον και εν τέλει σήκωσε το τρόπαιο στον Πύργο του Άιφελ παίρνοντας... εκδίκηση για τον τελικό του 2018, στον οποίο τον έβγαλε νοκ άουτ ο Σέρχιο Ράμος.