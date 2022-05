Μετρούν αντίστροφα οι φίλοι της Λίβερπουλ για τον τελικό - Το όνομα του Τσιμίκα ακούγεται παντού (vids)

Οι φίλοι της Λίβερπουλ έχουν μετατρέψει τους δρόμους του Παρισίου σε μια «κόκκινη» θάλασσα με το σύνθημα για τον Κώστα Τσιμίκα να ακούγεται παντού.

«Tsimi, Tsimi, our Kostas Tsimikas, his passport says he’s Greek, but we all know that he’s Scouser» στους ρυθμούς του «Gimme! Gimme!» των ABBA, παντού στο Παρίσι από τους φίλους της Λίβερπουλ που έχουν κάνει... «απόβαση» στην πόλη!

Ακούστηκε κάτω από τον πύργο του Άιφελ και ξανά σήμερα (28/05), λίγες μόλις ώρες πριν από την σέντρα στον μεγάλο τελικό, στην fanzone όπου έχουν συγκεντρωθεί οι φίλοι των Reds που υπερτερούν κατά πολύ αριθμητικά από εκείνους της Ρεάλ.

Χορός, τραγούδια και καπνογόνα συνθέτουν το κάδρο της... προθέρμανσης.