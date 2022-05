Απίθανοι τύποι οι οπαδοί της Λίβερπουλ που δεν τα παράτησαν όταν η πτήση τους ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή και πήγαν... από τη θάλασσα στην Γαλλία!

Η ζωή θα πετάξει μπροστά στον καθένα τεράστιες δυσκολίες, όμως, αυτές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να σε κρατήσουν κάτω όταν σε ρίξουν στο καναβάτσο.

Κάπως έτσι σκέφτηκε μια μικρή μερίδα οπαδών της Λίβερπουλ όταν είδε την πτήση προς το Παρίσι ν' ακυρώνεται την τελευταία στιγμή.

Ένας εξ αυτών είχε έναν γνωστό που μπορούσε να τους βοηθήσει από το Τζέρσεϊ μέσω ταχύπλοου κι έτσι τελικά η παρέα «πέταξε» προς εκεί, πήρε το σκάφος, έφτασε στο Σεντ – Μαλό και συνεχίζοντας με τρένο έφτασε στην πόλη όπου απόψε θ' αναδειχθεί ο νέος Πρωταθλητής Ευρώπης!

Liverpool fans cross the channel on a speed boat to make the Champions League Final after their EasyJet flight was cancelled 😂👏 pic.twitter.com/bItuTh9mjV