Σε κακό τους βγήκε η έμπνευση που είχαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ να δημιουργήσουν ένα πανό για τον Λούις Ντίας, ενόψει του τελικού του Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Λουίς Ντίας αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο και ήδη έχει καταφέρει να μπει στις καρδιές των οπαδών της Λίβερπουλ, έχοντας σημειώσει έξι γκολ και πέντε ασίστ σε 25 συμμετοχές.

Ο 25χρονος Κολομβιανός μεσοεπιθετικός ελπίζει να συνεχίσει τις θετικές εμφανίσεις και στον τελικό του Champions League Σάββατο (28/05, 22:00) εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, προκειμένου να γίνει γι' ακόμη μία φορά σύνθημα στα χείλη των οπαδών των «Reds».

Ωστόσο κάποιοι εξ αυτών θέλησαν να δείξουν την αγάπη τους στον Λούις Ντίας με λάθος τρόπο. Δημιούργησαν ένα πανό το οποίο έγραφε: «Μόνο οι καλύτεροι της Κολομβίας περνούν από το τελωνείο του Λίβερπουλ». Με αυτόν τον τρόπο άθελά τους αναφέρθηκαν στο στερεότυπο που απορρέει από τη φήμη πως οι έμποροι ναρκωτικών έρχονται κυρίως από τη συγκεκριμένη χώρα.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ όμως δεν έμειναν μόνο εκεί καθώς έκαναν και ορθογραφικό λάθος, γράφοντας Columbia και όχι Colombia την πατρίδα του 27χρονου άσου, μπερδεύοντάς τη με το φημισμένο πανεπιστήμιο.

🚨 Liverpool fans are being slammed for 'offensive' Luis Diaz banner which also contains a mistake pic.twitter.com/1ti5oh8ui4