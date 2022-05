​Ένας γενναιόδωρος οπαδός της Λίβερπουλ χρεώνει μόλις μία λίρα το ταξίδι με επιστροφή από τον «Άνφιλντ» στο Παρίσι για τον τελικό του Champions League, ναυλώνοντας ένα πούλμαν του 1950, το φθηνότερο που υπήρχε, όπως υποστήριξε, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πριν από μερικά χρόνια και συγκεκριμένα το 2019, ένας οπαδός της Λίβερπουλ είχε την τύχη να εξασφαλίσει εισιτήριο για τον τελικό του Champions League, ωστόσο μην έχοντας κλείσει εγκαίρως πτήση δεν θέλησε να δώσει 800 λίρες για αεροπορικά εισιτήρια. Ετσι, αγόρασε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο... 27 ετών (Skoda Favorit GLXI) για μόλις 40 λίρες και ξεκίνησε οδικά για την ισπανική πρωτεύουσα.

Φέτος η ομάδα του πρωταγωνιστεί και πάλι στο Champions League μιας και το Σάββατο (28/05, 22:00) θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Παρκ Ντε Πρενς». Οπως πριν από δύο χρόνια έτσι και τώρα ο Σάιμον Γουίλσον βρήκε τον φθηνότερο τρόπο για να μεταβεί στο Παρίσι. Και όχι μόνος!

Ο φίλος των «Reds» αφού αγόρασε ένα φθηνό πούλμαν του 1950 και πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει συνοπαδούς του να μεταβούν στο Παρίσι, βάζοντας μάλιστα τιμή χρέωσης μία λίρα!

«Πριν από μερικά χρόνια είδα εξωφρενικές τιμές. Οι οπαδοί ήθελαν απλώς να πάνε στο παιχνίδι δεν μπορούσαν επειδή ήταν ακριβά. Για αυτόν τον τελικό, δεν θα πάρω το Skoda, μιας και υπάρχουν λίγες θέσεις στο αυτοκίνητο. Αυτή τη φορά θέλαμε κάτι λίγο μεγαλύτερο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους.

