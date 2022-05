Σαλάχ: «Θεωρώ ότι είμαι εκ των κορυφαίων, αλλιώς επιλέγω τον Μπενζεμά» (vid)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επανέλαβε πως στην προσπάθεια να διατηρήσει την αυτοπεποίθησή του σκέφτεται πως είναι ένας εκ των κορυφαίων στον κόσμο, διαφορετικά διαλέγει τον... προσεχώς αντίπαλό του, Καρίμ Μπενζεμά.

Ο Αιγύπτιος αστέρας της Λίβερπουλ μίλησε στο BT Sport και τον Ρίο Φέρντιναντ από το προπονητικό κέντρο της ομάδας στο πλαίσιο της Media Day ενόψει του μεγάλου τελικού του Champions League και εξήγησε γιατί φέτος ήθελε σαν τρελός να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

«Πέρυσι ως ομάδα δεν ήμασταν καθόλου καλοί και αποφάσισα ότι φέτος ήθελα να πάρω τα βραβεία και των περισσότερων γκολ, αλλά και των ασίστ. Είχα τρομερό κίνητρο, δούλεψα απίστευτα από το περασμένο καλοκαίρι και τελικά κατάφερα να πάρω τις διακρίσεις» είπε ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

Σε ερώτηση, πάντως, που δέχθηκε από τον Φέρντιναντ για την παρουσία του ανάμεσα στους κορυφαίους αυτή τη στιγμή, ο «Φαραώ» απάντησε:

«Ναι, πάντα στο μυαλό μου είμαι ανάμεσα στους κορυφαίους. Δεν θα βγω ποτέ να το πω δημόσια μπροστά στις κάμερες, ούτε θα έχω θέμα αν κάποιος διαλέξει κάποιον άλλον αντί για εμένα. Όμως, στο μυαλό μου πιστεύω ότι είμαι κορυφαίος. Αν δεν αβαντάρω εγώ τον εαυτό μου και διάλεγα κάποιον άλλον τότε θα έλεγα τον Μπενζεμά».

