Χέντερσον σε Σαλάχ για τον τελικό: «Δεν το εννοούσες αυτό που έγραψες, ε;» (vid)

Ο Τζόρνταν Χέντερσον έκανε πλάκα στον Σαλάχ για το tweet περί... κατάστασης που θα πρέπει να διευθετηθεί στον τελικό του Champions League, ωστόσο, ο αρχηγός της Λίβερπουλ να τονίζει: «Τον καταλαβαίνω, όλοι θέλουμε να παίξουμε καλά στο Παρίσι».

Ο Σαλάχ δεν έχει ξεχάσει τον τραυματισμό του στον ώμο στον τελικό του Κιέβου του 2018 και την ήττα (3-1) των «κόκκινων» από τη «βασίλισσα» των Σέρχιο Ράμος, Κριστιάνο Ρονάλντο και Ζινεντίν Ζιντάν εκείνη τη χρονιά.

Παίζοντας ξανά με τη Ρεάλ και έχοντας φόντο το τρόπαιο του Champions League, ο Αιγύπτιος αστέρας έδειξε στα social media ότι έχει... απωθημένα και σε αυτό τοποθετήθηκε ο Τζόρνταν Χέντερσον.

«Το είδα, ίσως να μην το εννοούσε, έτσι δεν είναι Μο;» είπε ο αρχηγός γελώντας, για να συνεχίσει:

«Όχι, εντάξει, καταλαβαίνω την στεναχώρια του και όσα του έχουν μείνει στο μυαλό από εκείνη τη στιγμή και την αποχώρησή του λόγω του τραυματισμού.

Ωστόσο, δεν χρειάζεται κάποιος κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο για να παίξει έναν τελικό σε αυτή τη διοργάνωση. Όλοι θέλουμε να εμφανιστούμε καλοί στο Παρίσι. Είναι τα ματς που ονειρευόμαστε να παίξουμε από μικρά παιδιά».

"He didn't mean to say that, did you Mo?" 🤫



Jordan Henderson pokes fun at Salah after he tweeted

𝙬𝙚 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙖 𝙨𝙘𝙤𝙧𝙚 𝙩𝙤 𝙨𝙚𝙩𝙩𝙡𝙚 👀 pic.twitter.com/2JUDpOevsX