Ο Κριστιάν Καρεμπέ αφίχθη στο Παρίσι με το τρόπαιο του Champions League προς επίδειξη, τη στιγμή που οι ετοιμασίες στην πόλη του φωτός για τον Σαββατιάτικο τελικό του Champions League ολοκληρώνονται ώστε να καταφθάσει πλέον και ο κόσμος των φιναλίστ.

Ο διευθυντής στρατηγικής της ΠΑΕ Ολυμπιακός παρουσιάστηκε στο Παρίσι το πρωί της Πέμπτης κρατώντας το τρόπαιο το οποίο θα διεκδικήσουν μαζί για δεύτερη φορά μετά από το 2018, οι Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης, το βράδυ του Σαββάτου.

Η πόλη που θα φιλοξενήσει το σπουδαίο ματς αρχίζει και κινείται στους ρυθμούς της σπουδαίας αναμέτρησης, με την fan zone και τα διάφορα σημεία που θα είναι... αφιερωμένα στο ποδόσφαιρο, να είναι πλέον σχεδόν έτοιμα για την υποδοχή του κόσμου.

Άγγλοι και Ισπανοί αναμένονται πλέον τις επόμενες ώρες στο Παρίσι ενόψει του αγώνα του Σαββάτου στο «Stade de France», με το μέρος που φημίζεται για τον... ρομαντισμό του, να έχει γεμίσει από την αύρα των Λίβερπουλ και Ρεάλ.

Paris prepares to host the Champions League final 🇫🇷 #UCLfinal pic.twitter.com/eCq5bOvrxG

The ⁦@ChampionsLeague⁩ trophy has arrived!! Being carried in by ex Real Madrid star Christian Karembeu. 😳 pic.twitter.com/YgHhmY9dqq