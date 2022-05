Οι Αλεξάντερ – Άρνολντ και Κώστας Τσιμίκας το απόγευμα της Τετάρτης φόρεσαν τους ειδικούς αισθητήρες στο κεφάλι σε άσκηση με στατικές φάσεις, με τη Λίβερπουλ να δουλεύει με τη συγκεκριμένη μέθοδο προς βελτίωση των επιδόσεων των παικτών όλη τη σεζόν.

Οι «κόκκινοι» θέλουν να κυνηγήσουν με περίσσιο πάθος το Champions League στον Σαββατιάτικο τελικό του Παρισιού απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης ώστε να κλείσουν τη σεζόν με το τρεμπλ, από τη στιγμή που το όνειρο του quadruple χάθηκε στον ένα βαθμό με τον οποίο η Σίτι κατάφερε να κόψει πρώτη το νήμα του πρωταθλήματος.

Το απόγευμα της Τετάρτης στο πλαίσιο της Media Day ενόψει του ευρωπαϊκού τελικού με τους «μερένγκες», εθεάθη ξανά η μέθοδος την οποία η Λίβερπουλ χρησιμοποιεί όλη τη φετινή σεζόν με τους αισθητήρες που φορούν οι ποδοσφαιριστές για την καταγραφή και τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

Αυτή τη φορά φόρεσαν τον μηχανισμό οι Αλεξάντερ – Άρνολντ και Κώστας Τσιμίκας σε άσκηση με στατικές φάσεις, ωστόσο, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα καινούργιο.

🧠 Trent Alexander-Arnold wears brain sensors in training ahead of the #UCLfinal The technology is designed to train the brain directly, helping players reach their optimum mental state. pic.twitter.com/49WULusVE7

Οι αισθητήρες που συνδέονται με το μηχάνημα το οποίο οι ποδοσφαιριστές φορούν πάνω τους στην ειδική ζώνη που βάζουν – και η οποία φυσικά είναι αρκετά ελαφριά ώστε να μην τους ενοχλεί ή να τους εμποδίζει στις κινήσεις τους στις ασκήσεις που κάνουν – παρουσιάζουν το mental state.

Δηλαδή, μπορεί να φανεί πόσο ψύχραιμος είναι ένας παίκτης με τις σκέψεις που κάνει για την κατεύθυνση που θα δώσει στη μπάλα, τον τρόπο με τον οποίο θα ψάξει κάποιον συμπαίκτη του και φυσικά πόσο αγχώνεται ή όχι για να εκτελέσει σωστά το πλάνο που έχει δουλέψει από τις προπονήσεις.

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη που μπορεί ν' αποκομίσει ένας ποδοσφαιριστής από αυτό, είναι να ελεγχθούν τα συναισθήματά του και κατά πόσο βρίσκεται σε κατάσταση έντονης πίεσης. Αν αποδειχθεί από τις μετρήσεις στους αισθητήρες ότι κάποιος ανεβάζει πολύ περισσότερους παλμούς, τότε μπορεί να γίνει και η σχετική δουλειά προκειμένου να επέλθει και η απαραίτητη ψυχραιμία.

Και μην απορείτε γιατί η Λίβερπουλ αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη και έφτασε στις επιτυχίες στη διαδικασία των πέναλτι στους τελικούς του Carabao Cup και του Κυπέλλου κόντρα στην Τσέλσι...

Jürgen Klopp: “The neuro11 team has developed a highly innovative and fact-based mental strength training method ... Since mental strength plays such an important role at the highest level, we‘re excited about working together with these guys.“#trainyourbrain @LFC pic.twitter.com/oor0B1oveo