Τέσσερα χρόνια είναι πολλά. Και είναι και τεράστια η διαδρομή που μπορεί να διανύσει μια ομάδα. Και είναι και πολλές οι αλλαγές. Πόσο διαφορετικά, λοιπόν, θα είναι τα πράγματα φέτος στο Παρίσι, από τη συνάντηση των Λίβερπουλ και Ρεάλ στο Κίεβο;

Αν σκεφτεί κανείς ότι η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την απόλυτη ανατροπή απέναντι στην Άστον Βίλα με τρία γκολ μέσα σε 5 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για να «σπάσει» καρδιές και να κατακτήσει τη φετινή Premier League, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν σε τέσσερα χρόνια στο ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Ομάδες μπορούν να «ξηλωθούν» και να «χτιστούν» από την αρχή, να περάσουν από κακές περιόδους, να επανέλθουν δριμύτερες, άνθρωποι να πηγαινοέρχονται στην άκρη των πάγκων. Πολλά μπορούν να διαφοροποιήσουν το σκηνικό. Και φυσικά εχει τεράστιες αλλαγές και το σκηνικό της συνάντησης των Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης από τον τελικό του 2018 στο Κίεβο, με την φετινή κατάσταση που θ' αντικρίσει ο πλανήτης το βράδυ του Σαββάτου στο Παρίσι.

Και ποιος δεν θυμάται τι είχε συμβεί με τον Λόρις Κάριους σ' εκείνο το παιχνίδι; Και μπορεί το ανάποδο ψαλίδι του Γκάρεθ Μπέιλ να μην μπορούσε να το σταματήσει κανείς, όμως, τα γκολ που δέχθηκε από την πίεση του Μπενζεμά και το μακρινό σουτ του Ουαλού που του έφυγε μέσα από τα χέρια, καταδίκασαν τη Λίβερπουλ στην ήττα και την απώλεια του τίτλου.

Φέτος, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει ο σπουδαίος Άλισον Μπέκερ στα γκολπόστ των «κόκκινων». Ο Βραζιλιάνος που εμπνέει απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά στους αμυντικούς του και σε όλη την υπόλοιπη ομάδα. Ο Κάριους, όσο κι αν είναι περίεργο, βρίσκεται κανονικά μέχρι και φέτος στο ρόστερ της Λίβερπουλ, αφού το συμβόλαιό του λήγει το φετινό καλοκαίρι. Παραχωρήθηκε δανεικός, δεν... στέριωσε πουθενά αφού ήταν «γκαφατζής» και πλέον το έχει ρίξει στη γυμναστική, «φουσκώνοντας» αρκετά το σώμα του.

Πίσω στο Κίεβο, η επίθεση των Σαλάχ – Μανέ – Φιρμίνο «έσπασε» πολύ γρήγορα με τον τραυματισμό του Αιγύπτιου στον ώμο, σε κόντρα που έβαλε με τον Σέρχιο Ράμος. Είτε ο Ισπανός το είχε κάνει επίτηδες, είτε όχι, η κουβέντα αυτή ανήκει στο παρελθόν. Το θέμα πλέον είναι ότι στη θέση του «Φαραώ» είχε περάσει ο Άνταμ Λαλάνα και κάπως έτσι το γκολ του Μανέ δεν ήταν αρκετό. Στον πάγκο υπήρχε ο Ντόμινικ Σολάνκε και ουδείς άλλος επιθετικός. Φέτος, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και πολύ πιο... δυνατά για τους «κόκκινους».

Πέρα από την παρουσία του Σαλάχ, ο οποίος ελπίζει φυσικά να είναι απόλυτα υγιής και να βοηθήσε σε ολόκληρο τον τελικό, τα «όπλα» της Λίβερπουλ είναι πολλά. Και πέρα από τον Σαντιό Μανέ που είχε σκοράρει στο Κίεβο, πλέον υπάρχουν οι τρομεροί Ντιόγο Ζότα και Λουίς Ντίας, ενώ, ο Ρομπέρτο Φιρμίνο μπορεί να έχει χάσει τη θέση του σε προτεραιότητα, όμως παραμένει απόλυτα πιστός και αποτελεσματικός. Και οι επόμενες επιλογές είναι ο Τακούμι Μιναμίνο, αλλά και ο Ντιβόκ Οριγκί που πλέον αποχωρεί ως... θρύλος, μόλις ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Mohamed Salah on the clash vs Real Madrid: 🗣 "Some people think I want to face Real Madrid because I hate them, but it's not true. Real Madrid are the best team in the UCL history." pic.twitter.com/JbZ3eT2EJl

Ο Καρίμ Μπενζεμά βρισκόταν και το 2018 στην επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης και φυσικά πέτυχε το ένα από τα τρία τέρματα των «μερένγκες» με την απόφαση να πιέσει τον... ζαλισμένο από την τροπή που είχε πάρει ο τελικός, Λόρις Κάριους. Ο Γάλλος, πλαισιωνόταν τότε από τους Ίσκο και Κριστιάνο Ρονάλντο. Και ο Πορτογάλος μπορεί να μη φάνηκε ιδιαίτερα στην αναμέτρηση του Κιέβου, ωστόσο, η παρουσία του σε γενικότερο πλαίσιο έκανε... κακό στον φετινό πρώτο σκόρερ της «βασίλισσας».

Είναι απαραίτητο για τη Λίβερπουλ να προσέξει τρομερά τον τρόπο με τον οποίο θα σταματήσει τον Καρίμ Μπενζεμά και είναι απαραίτητο για την Ρεάλ να φροντίσει πως ο ποδοσφαιριστής θα βρεθεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να κάνει γκολ ακόμα και την παραμικρή ευκαιρία. Δεν του είναι δύσκολο να καταλάβει πως η μπάλα περνάει από τη χαραμάδα και να την προλάβει για να τη στείλει στα δίχτυα. Άλλωστε, έχει... ερωτική σχέση με την αντίπαλη εστία τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Πίσω του, πάντως, θα κινούνται ξανά οι Κρόος, Καζεμίρο και Μόντριτς. Οπότε... συνεργασία με κλειστά μάτια.

Karim Benzema: "My goal in Kiev? It was not a matter of luck... I do not believe in luck, it's a matter of work. It's an easy goal but you have to be there, in the place and in the necessary moment, to put it in..." pic.twitter.com/wVQaX1vVFQ