H μπάλα του μεγάλου τελικού του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Λίβερπουλ στο «Σταντ ντε Φρανς» μετά την αναμέτρηση θα τεθεί σε δημοπρασία από την UEFA και τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό.

Το πρωί της Τρίτης (24/5) η UEFA παρουσίασε τη μπάλα με την οποία θα παίξουν το ερχόμενο Σάββατο (28/5) η Λίβερπουλ και η Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Champions League στο «Σταντ ντε Φρανς». Η στρογγυλή «Θεά» έχει πλατινέ απόχρωση ώστε να είναι αρκετά λαμπερή και αναφέρει τη λέξη «ΕΙΡΗΝΗ», σε κυριλλικό αλβάβητο ως μήνυμα για την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.

Η μπάλα του τελικού έχει σχεδιαστεί από την Adidas και όπως ανακοίνωσαν οι Γερμανοί μετά τον τελικό θα τεθεί σε δημοπρασία και τα έσοδα που θα προκύψουν θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό, για τους πρόσφυγες.

Adidas reveal the Champions League final ball - which will be auctioned for the UN Refugee Charity after the game https://t.co/AUpcnboH0z