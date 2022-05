Με πλατινέ χρώμα και με μήνυμα για παγκόσμια ειρήνη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, παρουσιάστηκε η λαμπερή μπάλα του μεγάλου τελικού του Champions League.

Οι Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξουν με μπάλα που έχει ιδιαίτερο νόημα καθώς η UEFA θέλησε να περάσει το μήνυμά της για την παγκόσμια ειρήνη, λόγω και των όσων απάνθρωπων καταστάσεων έχουν διαδραματιστεί στην Ουκρανία με τον πόλεμο που συνεχίζει εδώ και μήνες η Ρωσία.

Σε πλατινέ απόχρωση ώστε να είναι αρκετά λαμπερή η μπάλα, αναφέρει τη λέξη «ΕΙΡΗΝΗ» και παρουσιάστηκε επίσημα ενόψει του μεγάλου ματς του Σαββάτου στο Παρίσι...

The official #UCLfinal match ball is here 🤩#UCL x @adidasfootball pic.twitter.com/ZxTHrZG14w