Ο Τσάβι Αλόνσο θυμήθηκε το έπος της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη το 2005 και μίλησε για τις αναμνήσεις του από εκείνο το ιστορικό παιχνίδι κόντρα στη Μίλαν

Η επιτυχία της Λίβερπουλ στο Champions League το 2005 κόντρα στη Μίλαν δεν θα ξεχαστεί ποτέ και ο Τσάβι Αλόνσο ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνης της ιστορικής βραδιάς. Οι «ροσονέρι» ήταν μπροστά στο σκορ με 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο ωστόσο όλα γύρισαν τούμπα σε μόλις έξι λεπτά. Στο 54' ο Στίβεν Τζέραρντ πέτυχε αυτό που μέχρι εκείνη την στιγμή φάνταζε ως «το γκολ της τιμής», στο 56' ο Σμίτσερ μείωσε στο 3-2 και στο 60' ο Τσάβι Αλόνσο έκανε το 3-3. Τελικά, η Λίβερπουλ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στην διαδικασία των πέναλτι κι έγραψε ιστορία με χρυσά γράμματα.

