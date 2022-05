Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ένα από τα μεγάλα αστέρια της Λίβερπουλ, προειδοποίησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, τέσσερις ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Champions League.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ με το γκολ του κόντρα στη Γουλβς έφτασε τα 23 γκολ και τις 13 ασίστ στην Premier League και μαζί με τoν Σον της Τότεναμ είναι τα κορυφαία «κανόνια» του πρωταθλήματος. Ωστόσο, η σεζόν για τον «Φαραώ» δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς έχει να δώσει μάχη στον μεγάλο τελικό του Champions League το προσεχές Σάββατο (28/05, 22:00) κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός θα έχει την ευκαιρία να εκδικηθεί για την ήττα που υπέστη η ομάδα του πριν από τέσσερα χρόνια στον τελικό του Champions League με τους Μαδριλένους, σε ένα ματς από το οποίο αναγκάστηκε να αποχωρήσει τραυματίας μετά από μισή ώρα λόγω μιας σύγκρουσης με τον Σέρχιο Ράμος.

«Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα», ήταν η λεζάντα του Μοχάμεντ Σαλάχ στη φωτογραφία που ανήρτησε στα social media λίγες ώρες μετά το φινάλε της Premier League.

We’re not done yet. pic.twitter.com/IiBuC0d9WN