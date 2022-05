Από τη μια Κιλιάν Μπαπέ, από την άλλη τρομερή νίκη των γυναικών της Λυών. Και κάπως έτσι, διπλή νίκη των Γάλλων απέναντι σε Ισπανούς, όπως θέλησε να τονίσει η Equipe στο Κυριακάτικο πρωτοσέλιδό της.

Από τη μια, ο Μπαπέ έριξε τεράστιο «άκυρο» στην Ρεάλ Μαδρίτης και αποφάσισε να ανανεώσει στην Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι και το 2025.

Από την άλλη, στον τελικό του Champions League γυναικών στο Τορίνο, η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε με το τελικό 3-1 από την Λυών, με τα κορίτσια της γαλλικής ομάδας να παίρνουν με επιβλητικό τρόπο τον τίτλο.

Η Equipe πανήγυρισε την συγκεκριμένη μέρα ως... νίκη της χώρας κόντρα στους Ισπανούς, τους οποίους και θέλησε να πικάρει τοποθετώντας τους πρωταγωνιστές της βραδιάς του Σαββάτου στο πρωτοσέλιδο, με τον μεγάλο τίτλο: «Γαλλία – Ισπανία, 2-0»!

L'Equipe going in hard on Real Madrid and Barcelona on its front page after Kylian Mbappe committed his future to PSG and Lyon routed the Catalans in the Women's Champions League final. pic.twitter.com/IUDp7y81VR