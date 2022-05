Απόλυτα σίγουρος πως ο Φαμπίνιο θα καταφέρει να είναι παρών στον τελικό του Παρισιού, εμφανίστηκε ο Γιούργκεν Κλοπ, στη συνέντευξη Τύπου της Λίβερπουλ για τον τελικό με την Τσέλσι στο «Γουέμπλεϊ» για το Κύπελλο Αγγλίας.

Ο Φαμπίνιο αποχώρησε λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου από το ματς με την Άστον Βίλα το βράδυ της περασμένης Τρίτης στο Μπέρμιγχαμ.

Ο μυϊκός τραυματισμός του Βραζιλιάνου τον έθεσε εκτός τελικού Κυπέλλου, όμως, αυτό δεν θα γίνει και στο σπουδαίο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Παρίσι στις 28 του μηνός.

Ο Κλοπ ανέφερε το μεσημέρι της Παρασκευής για τον «Φαμπ», ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Αγγλίας με την Τσέλσι: «Θα είναι σίγουρα στο Παρίσι. Είναι τρομερός επαγγελματίας και είμαστε αισιόδοξοι».

🗣 "He will definitely be back for the Champions League final."



Jurgen Klopp gives some positive news about Fabinho's injury pic.twitter.com/2LqAu8jg96